Rize'de Kayıp Bildirilen İki Lise Öğrencisi Kocaeli'nde Bulundu
1 saat önce
Rize'nin Çayeli ilçesinde 7 Mart Perşembe gününden bu yana haber alınamayan 15 yaşındaki iki lise öğrencisi, Kocaeli'nde bulundu.
Rize
'nin Çayeli
ilçesinde 7 Mart Perşembe gününden bu yana haber alınamayan 15 yaşındaki iki lise öğrencisi, Kocaeli
'nde bulundu.
Çayeli Barbaros Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nde öğrenim gören ve ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu A.G.(15) ve B.K.(15), polis ekiplerinin yaptığı GBT sorgulaması sırasında Kocaeli'nde bulundu.
Emniyet güçleri, sağlık durumu iyi olan liselilerin ailelerine ulaşarak durumu bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:54 Kaynak: AA
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