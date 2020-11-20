Rize'de, kivide hasat zamanı - Son Dakika

Rize'de, kivide hasat zamanı

20.11.2020 08:37
Rize'de, kivide hasat zamanı, System.String[]

RİZE'de bahçeye giren üreticiler, olgunlaşan kivide hasada başladı.

RİZE'de bahçeye giren üreticiler, olgunlaşan kivide hasada başladı. Uzmanlar, kış mevsiminde vücut bağışıklığını güçlendiren C vitamini yönünden zengin olan kivinin özellikle salgın sürecinde bolca tüketilmesini öneriyor.

Karadeniz'de fındık ve çaydan sonra kivi üretimi, üreticilerin ek gelir kapısı oldu. Çay üretimiyle ün kazanan Rize'de özel oluşturulan bahçelerde üretilen kiviler, talep görüyor. Fındıklı ilçesinde de son hazırlıklarını tamamlayıp, bahçeye giren üreticiler, olgunlaşan kivide hasada başladı. Bahçelerde elle özenle toplanıp kasalara konulan kiviler, satış noktalarına ulaştırılıyor. Ziraat Odaları da tüccar bulmada zorlanıp, ürünü düşük fiyatta satmak zorunda kalan üreticinin mağdur olmaması için devreye girdi, alım fiyatı açıkladı. 1'inci sınıf kivi 5,5 TL, 2'nci sınıf 3,5 ve 3'üncü sınıf kivi ise 1,5 TL'den alınmaya başlandı. Tüccarlarla yapılan bağlantılarla ürünlerin satışında kolaylık sağlandı. Kivi hasadı sürerken, uzmanlar ise; vücut bağışıklığını güçlendiren C vitamini yönünden zengin olan kivinin özellikle salgın sürecinde bolca tüketilmesini öneriyor.

'KİVİ ÜRETİMİNİ YENİDEN CANLANDIRACAĞIZ'Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy, ilçede kivi hasadında bin tona ulaşıldığını belirterek, "Bu yıl rekolte de düşük, yine de üreticilere yaptığımız çağrılarda birlikte bin tonun üzerinde alım yapmayı hedefliyoruz. Üreticinin de yüksek fiyatla ürünü satabilmesi için firmalarla görüştük. Aldığımız komisyonları da çiftçiye Ziraat Odası destekleme ücreti olarak kilo başı 50 kuruş ödeme yapıyoruz. Kivi üretiminin devam edebilmesi için verdiğimiz bu mücadeleler sonrasında en azından üreticinin kivilerini sökmesinin önüne geçtik. Yeni bahçelerinin kurulabilmesi için çalışacağız. Soğuk hava depomuzun olmaması bir dezavantajımız. Üretici ürünü 10 gün içinde satması gerekiyor. Soğuk hava depomuz olsaydı ürünümüzü elimizde saklayabilirdik. Bu fırsatı da tüccar çok iyi değerlendiriyor, fiyatları aşağıya çekiyor. Bu şartlarda biz yine de üreticimizin daha fazla kazanabilmesi için uğraşıyoruz" dedi.'BOL BOL KİVİ TÜKETİN'Ziraat Mühendisi Naciye Özgür Aykut da bolca C vitamini barındırdığı için pandemi sürecinde ve kış döneminde kivi tüketilmesini önererek, "Kivi yüzde seksen oranında sıvı, yüzde 20 oranında katı madde ihtiva eder. Yüksek miktarda C vitamini içerir. 100 gram taze meyve de yaklaşık 100 ile 400 miligram civarında C vitamini var. Bir kişi günde bir kivi tüketerek bütün C vitamini ihtiyacını karşılayabilir. Özellikle bu kış döneminde, pandemi sürecinde bol bol kivi tüketmelerini öneriyoruz" diye konuştu.KİVİ ÜRETİCİLERİ HASADI TAMAMLIYOR5 yıldır kivi üreten Sevim Parlak ise, "Emekli olduktan sonra bahçe işlerini yöneldim ve çayın yanında alternatif bir ürün olarak kivi yetiştiriyorum. Zahmetli bir tarım, senede 2 kere budama yapman gerekiyor, budama yapmazsanız verim alamazsınız. Bu yıl her meyvede olduğu gibi kivi de verimli olmadı. Bahçemize girdik, hasadımızı yaptık, satışımızı da gerçekleştirdik" dedi.'BOL KAZANÇLI DÖNEME GİRECEĞİZ'Üretici Aysel Altay, "10 yılı aşkın bir zamandır kivi üretiyorum. Ürünün bol olduğu zamanlarda oldu, verimsiz dönemlerde geçirdik. 3 dönüm kadar kivi bahçem var. Verim iyi olduğunda 5 ton ürün alabiliyorum ama bu yıl ancak 3 ton kadar alabildim" ifadelerini kullandı.

Mecit Kayan da, "Kivinin bol kazandıracağı dönemlere gireceğiz" diye konuştu.


Rize'de, kivide hasat zamanı
Rize'de, kivide hasat zamanı
Rize'de, kivide hasat zamanı
Rize'de, kivide hasat zamanı
Rize'de, kivide hasat zamanı
Rize'de, kivide hasat zamanı
Rize'de, kivide hasat zamanı
Rize'de, kivide hasat zamanı
Rize'de, kivide hasat zamanı
Rize'de, kivide hasat zamanı
Rize'de, kivide hasat zamanı
Rize'de, kivide hasat zamanı
Rize'de, kivide hasat zamanı
Rize'de, kivide hasat zamanı
Rize'de, kivide hasat zamanı

Karadeniz, Fındıklı, Kivi, Rize, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rize'de, kivide hasat zamanı - Son Dakika


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