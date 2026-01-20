Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

20.01.2026 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı, uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

(RİZE) - Rize İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Gençleri uyuşturucu maddelerden korumak, il genelinde huzur ve güven ortamını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcıları hedef alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahıslar yakalanırken, çeşitli uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

Operasyonlarda 47,06 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ile 837 adet sentetik ecza hapı bulundu. Ele geçirilen hammaddenin yaklaşık 4,5 kilogram bonzai üretimine elverişli olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahısların tamamı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Kalkandere Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, narkotik suçlarla mücadelenin il genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, vatandaşların da şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmelerinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Yerel, Rize, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor
Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı
Kar yağışına aldırış etmedi: -6 derecede deniz keyfi Kar yağışına aldırış etmedi: -6 derecede deniz keyfi
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz
Çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti Çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti

17:32
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
17:29
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
17:02
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
16:52
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
16:35
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
16:29
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 18:13:24. #7.11#
SON DAKİKA: Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.