Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden sanığın yargılanmasına devam edildi

7 saat önce

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında silahla şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı da yaralayan trafik polisinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden sanığın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında silahla şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı da yaralayan trafik polisinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.


Rize Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme ve 2 kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklu yargılanan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.


Duruşmada, saldırıda yaralanan müşteki Personel Şube Müdürü Polat, polis memuru Köksal, şehit Emniyet Müdürü Verdi'nin kardeşi Ertunç Verdi ile ailesinin vekaletini gönüllü olarak üstlenen Rize Baro Başkanı Ümit Peçe ile diğer avukatlar hazır bulundu.

Duruşmada, dosyaya sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi raporu okunarak dosyaya konuldu.

Ayrıca sanık ile aynı cezaevinde kalan ve gönüllü olarak tanık olmak isteyen O.Ü'nün samimi beyanlarını içeren dilekçesi de dosyaya eklendi.

Söz hakkı verilen müştekiler, ekleyecekleri yeni bir şey olmadığını kaydetti.

Sanık Sarıcaoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sonucunun beklenebileceğini ama kendisinin hiçbir örgüt ile bağı olmadığını savundu.

Sanık avukatı Mehmet Şen ise İstanbul'daki soruşturmanın sonucuna göre, cinayetin terör boyutu oluşması halinde vekilliğe devam edip etmeme konusunda karar vereceklerini söyledi.

Verdi ailesinin avukatı da olan Rize Baro Başkanı Ümit Peçe, "Basından öğrendiğimiz kadarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu beklensin. Ayrıca sanığın akıl sağlığının tam olduğu açıktır. Bu yönde alınan rapor da yalnızca yargılamayı uzatmaya yöneliktir." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının tespiti raporu aslının 4'üncü Adli Tıp İhtisas Kurulundan gelmesinin beklenmesine ve tutukluluk halinin devamına, O.Ü'nün tanık olarak SEGBİS aracılığıyla dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Öte yandan, Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı da duruşmayı izledi.

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:24 Kaynak: AA
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