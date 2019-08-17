RİZE 'Formulaz' tahta araba yarışları nefes kesti
1 saat önce
'Formulaz' tahta araba yarışları nefes kesti (2)VİRAJI ALAMAYAN YARIŞÇI YARALANDIRize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde, bu yıl 11'incisi düzenlenen 'Formulaz' tahta araba yarışlarının final bölümünde, yarışmacı Levent Gök, virajı alamayarak tahta arabasıyla çay bahçesine devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 07:16 Kaynak: DHA
'Formulaz' tahta araba yarışları nefes kesti (2)
VİRAJI ALAMAYAN YARIŞÇI YARALANDI Rize
'nin Ardeşen
ilçesine bağlı Tunca
beldesinde, bu yıl 11'incisi düzenlenen 'Formulaz' tahta araba yarışlarının final bölümünde, yarışmacı Levent Gök
, virajı alamayarak tahta arabasıyla çay bahçesine devrildi. Tahta aracın devrilmesiyle yol kenarındaki şarampole savrulan Gök, yaralandı. Çevredeki sağlık ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu yarılı yarışmacı, bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gök'ün durumunun iyi olduğu belirtildi. Yarışların final bölümünde meydana gelen kaza yerine giden AK Parti
milletvekilleri Kenan Sofuoğlu
ve Osman Aşkın Bak
, yaralı ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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