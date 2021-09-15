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RİZE SAĞLIK MÜDÜRÜ: KAHVEYE 4 KİŞİ OYNUYOR, 4 KİŞİ DE İZLİYORSA GİRMEYİN - Son Dakika

RİZE SAĞLIK MÜDÜRÜ: KAHVEYE 4 KİŞİ OYNUYOR, 4 KİŞİ DE İZLİYORSA GİRMEYİN

15.09.2021 12:46

TÜRKİYE'de nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Rize'de İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, aşı çağrısında bulundu.

TÜRKİYE'de nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Rize'de İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, aşı çağrısında bulundu. Halkı kurallara uymaya davet eden Tepe, 'Şehirde keyiflenmek için kahvehaneye gittiğinizde 4 kişi okey oynuyor, yanlarında 4 kişi izliyorsa lütfen oraya girmeyin' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Haritada en çok vaka yoğunluğu yaşanan iller listesinde Rize, geçen hafta olduğu gibi yine birinci sırada yer aldı. Rize'de önceki hafta 100 binde 614,18 olan vaka sayısı 653,10'a yükseldi.

'HORON OYNAMAYIN'

İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, düzenlediği basın toplantısıyla vakalarla ilgili bilgi verdi. Yaz döneminde kentin çay tarımı ve memleket hasreti çekenler dolayısıyla yoğun göç aldığını hatırlatan Tepe, 'İlimizin resmi nüfusu yaklaşık 350 binken haziran ayından itibaren tahminen 800 binleri aşmış durumda. Bir ilde hareket, seyahat ne kadar çoksa virüsün yayılma hızı da o kadar fazla oluyor. Bunu da net gördük. Bu tabi ki tek başına bir sebep değil. Bunu tamamlayan yanında çok fazla etkenler de vardı. Bunları da yakından gördük. Düğünler kapalı ortamlarda yapılıyor. Yeme içme ikramları oluyor, bunlar maskesiz gerçekleşiyor. Bizde horon kültürü var ama bu dönemde olmaması gerekiyor. Horonlar sosyal mesafenin hiçe sayıldığı, nefes nefese olan ortamlar. Çalışmalarımızda hiçbir vakanın olmadığı bir mahallede, bir anda 10-15 pozitifin çıkmasını sorguladığımızda arkasında 3-5 gün öncesinde o mahalleyle ilgili bir düğünün olması bizi net olarak bu sonuca getiriyor' diye konuştu.

'YOĞUN BAKIM KAPASİTEMİZ MAKSİMUMDA'

Kısıtlamaların olmamasının, kontrolsüz ortamların güvenli olduğu anlamına gelmediğini kaydeden Tepe, şunları söyledi:

'Bir kahvehane kültürümüz var. Şehirde keyiflenmek, zaman geçirmek, kafa dağıtmak için bir kahvehaneye gittiğinizde 4 kişi okey oynuyor, yanlarında 4 kişi izliyor, çay içiyorsa lütfen oraya girmeyin. Lokanta tıklım tıklımsa 'birileri yesin kalksın' diye bekliyorsanız girmeyin. Bizim artık bu tip durumlara feda edeceğimiz canımız yok. Yoğun bakım kapasitelerimizi maksimum seviyeye kadar artırdık. Bütün hastanelerimizde Covid hasta kabul eder duruma geldik. Yoğun çaba sarf ediyoruz yine de sıkıştık. Bu vaka yoğunluğu karşısında maksimum gayret göstermemize rağmen yine de kafa kafaya gidiyoruz. Kontrol bizde.'

'AŞI ÇOK BÜYÜK KALKAN'

Vatandaşa durumun lehe dönüşmesi için çok iş düştüğünü vurgulayan Tepe, 'Rize vaka sayılarında tepe noktayı gördü ama artık düşme eğilimine girdi. İlimizde delta varyantı da çok üst seviyelere geldi. Delta varyantı normal virüse göre 2-3 kat daha hızlı bulaşıyor. Bunu da göze alarak her zamankinden çok daha tedbir alalım. Can kayıplarımız oldu, bu kayıplarımızın içerisinde gençlerimiz de oldu. Gökyüzü aynı gökyüzü, yeşil aynı yeşil, her şey normal gözükebilir size ama hastane kapısının arkasında gerçek hayat var. O yüzden lütfen aşı olun. Rize'de 60 yaş üstü iki doz aşı oranı yüzde 92. Yoğun bakımda değillerse bunu aşıya borçlular. Aşı çok büyük bir kalkan. Aşı olmak istediğimizde eğer dağda, köyde, uzak kırsal bölgedeyseniz bize bir 'alo' demeniz yetiyor. Nerede olursanız olun, biz gelip aşınızı yapıyoruz' diye konuştu.

'SÜREKLİ BİR ARAYA GELİYORLAR'

Rize Sağlık Müdürü Tepe, 'Şehir içi ne kadar sıkı bir yapıya sahipse köylerimiz de o kadar dağınık ama insanımızın sıcakkanlılığı sebebiyle bu dağınık yapıya rağmen sürekli bir araya geliyorlar. İnsanımızın dostuna, akrabasına, sevdiklerine sonsuz bir güveni var. Bunlar olması gereken ulvi değerler fakat pandemi döneminde bize dezavantaj olarak dönüyor. Ondan bize zarar gelmez, diye düşünüyor. Bunlar zincirleme vaka sayılarının artmasına bir sebep oldu. İlimizde özellikle son 2-3 ayda aşılamada önemli bir ivme gördük. Rizeliler yoğun bakıma düşen, çevresinde covidden ölen insanları gördükçe duyarlı davranarak aşıya koştular. Rize'de yaptırdığımız cami anonslarının çok olumlu etkisini gördük. Bağda bahçede olan vatandaşlarımız, hem hastalıkla ilgili bilgilendirici hem de aşıya davet eden bu anonslarla da birlikte aşıya yönelim arttı. Rize'de aşıda istediğimiz ivmeyi yakaladık ama yeterli değil. Birinci doz aşılamada yüzde 85'lere ulaştık. Bunun faydasını önümüzdeki aylarda göreceğiz' dedi.

RİZE SAĞLIK MÜDÜRÜ: KAHVEYE 4 KİŞİ OYNUYOR, 4 KİŞİ DE İZLİYORSA GİRMEYİN
RİZE SAĞLIK MÜDÜRÜ: KAHVEYE 4 KİŞİ OYNUYOR, 4 KİŞİ DE İZLİYORSA GİRMEYİN
RİZE SAĞLIK MÜDÜRÜ: KAHVEYE 4 KİŞİ OYNUYOR, 4 KİŞİ DE İZLİYORSA GİRMEYİN
RİZE SAĞLIK MÜDÜRÜ: KAHVEYE 4 KİŞİ OYNUYOR, 4 KİŞİ DE İZLİYORSA GİRMEYİN
RİZE SAĞLIK MÜDÜRÜ: KAHVEYE 4 KİŞİ OYNUYOR, 4 KİŞİ DE İZLİYORSA GİRMEYİN
RİZE SAĞLIK MÜDÜRÜ: KAHVEYE 4 KİŞİ OYNUYOR, 4 KİŞİ DE İZLİYORSA GİRMEYİN

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Mustafa Tepe, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RİZE SAĞLIK MÜDÜRÜ: KAHVEYE 4 KİŞİ OYNUYOR, 4 KİŞİ DE İZLİYORSA GİRMEYİN - Son Dakika


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SON DAKİKA: RİZE SAĞLIK MÜDÜRÜ: KAHVEYE 4 KİŞİ OYNUYOR, 4 KİŞİ DE İZLİYORSA GİRMEYİN - Son Dakika
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