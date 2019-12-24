Rize türkiye, yeni kış turizm sporları merkezine kavuşuyor - Son Dakika

Türkiye, yeni kış turizm sporları merkezine kavuşuyor

Türkiye'nin 6 ay ile en uzun süreli kar altında kalan bölgesi Rize'nin İkizdere ilçesinin 2 bin 640 metre yükseklikteki Ovit Dağı'nda kış turizm sporları merkezi kurulması için çalışma başlatıldı. Özel girişimciler tarafından babylift, telesiyej sistemleri kurulacak, amatör ve profesyoneller için kayak pistleri oluşturulacak projenin ilk etabı ocak ayında hizmete giriyor.

Türkiye'nin 6 ay ile en uzun süreli kar altında kalan bölgesi olan ve Bakanlar Kurulu kararıyla 2008 yılında Kış Turizm Sporları Merkezi ilan edilen Rize'nin 2 bin 640 metre yükseklikteki Ovit Dağı için harekete geçiliyor. Ekstrem spor tutkunu iş insanı Ruşen Ekşi tarafından hazırlanan proje ile Ovit Dağı'nda babylift, telesiyej sistemleri kurulacak, amatör ve profesyoneller için kayak pistleri oluşturulacak, kar motorları ile turlar ve kızaklarla kayak aktiviteleri yapılacak. Babylift sisteminin devreye gireceği Ovit Dağı'nda kış oyunları da düzenlenecek. Buzul gölünde yüzme, kayaklı koşu ve helikopterli kayak (heliski) aktiviteleri de yapılabilecek. Konaklama ve günübirlik tesislerin de hizmete gireceği Ovit Dağı, Türkiye'nin yeni kış turizm sporları merkezi olacak.

OCAK AYINDA HİZMETE GİRİYOR

Türkiye'nin önde gelen Uludağ, Palandöken ve Kartalkaya gibi kış turizm merkezlerini planlayan ekibin çalışma yürüttüğü Ovit Dağı'nda, kış turizm sporları merkezi projesinin ilk etabı ocak ayının ortasında tamamlanıyor. Ovit Dağı'nda çalışma yürüten ekip, kar motorları ile yamaçlarda amatör ve profesyoneller için oluşturulacak kayak pistlerinin belirlenmesi için keşif yaptı. Ekip, kar motorları ile dik yamaçlardan hızla çıkarak, eğlenceli anlar da yaşadı. Ovit Dağı'na gelen yerli ve yabancı turistler de kar motorları ile yapılan gösterileri ilgiyle izledi.

'OVİT, TÜRKİYE'NİN SAYILI KIŞ TURİZM MERKEZLERİNDEN OLACAK'

Ekstrem spor tutkunu iş insanı Ruşen Ekşi, Ovit'i kış turizmine açmak istediklerini belirterek, 'Gerekli altyapıları hazırlıyoruz. Pistlerin yapılabilmesi için pist makineleri, çeşitli aktiviteler olması için kar motorlarını buraya getirdik. İlerleyen dönemde kızak, kayak ekipmanları, kayaklı koşu malzemeleri ve benzeri ekipmanları da buraya getireceğiz. Ocak ayının ortasından itibaren Ovit'i kış turizmine açmayı planlıyoruz. İlk planda yaptığımız tesisler daha küçük ölçekte olacak, ardından dünya çapında profesyonel organizasyonlara ev sahipliği yapacak bir kış turizm ve spor aktiviteleri merkezine dönüşeceğiz. Bizim hayalimiz bu yönde. Bu yapılabilir, çünkü Ovit Dağı'nın kar kalitesi, kar mevsim uzunluğu pist alanlarının dünyaca ünlü kış turizm merkezlerinden altta kalır yanı yok. Hatta uzmanlar fazlası olduğunu da söylüyor. İlerleyen dönemlerde burası Türkiye'nin sayılı kış turizm merkezlerinden birisi olacakö dedi.

'OVİT'TE BU YIL KIŞ TURİZMİ BAŞLIYOR'

Ocak ayının ortasında Ovit'te kış turizm sezonunun açılacağını söyleyen Ekşi, 'Bugünden itibaren yurt içi ve yurt dışı tanıtımlara başladık. Profesyonel kayakçıları Ovit'e getirerek onlara burayı tanıtacağız. Onlar sayesinde de burayı daha fazla kişiye anlatacağız. Türkiye'den de sosyal medya fenomenleri, ünlüler, kayak tutkunlarını bölgeye davet ettik. Ocak ayında burada olacaklar. Bu programları görüşüyoruz, bu bölgeyi tanıtıp onlara anlatacağız. Kısa zamanda bu organizasyonlar gerçekleşecek. Biz bölgenin hazır olması için çalışıyoruz. İş makineleri, yol açma, kar ezme makinelerimizi buraya ulaştırdık. Gerektiği yerde yerel yöneticilerden destek sözü aldık. Burası işler vaziyete geldiğinde bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Günümüz teknolojisinde her şeyi yapmak mümkün. O yüzden biz doğru adımları atmak için planlı bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz diye konuştu.

'OVİT KAYAKÇILAR İÇİN KALİTELİ BİR KARA SAHİP'

Ovit Dağı'na dünyanın en kaliteli karlarından birinin yağdığına değinen Ekşi, 'Doğudan gelen kuru hava ile Karadeniz'den gelen nemli havanın birleşmesi sonucu kayakçıların tabiri ile kristal kar buraya yağıyor. Bu durum kayakçılar için uygun pist yaratılmasına sebep oluyor. Bu pistte kayakçılar kaymaktan oldukça keyif alıyorlar. Ovit Dağı'nın 2640 rakımda olmasından dolayı burada yılın altı ayını geçen bir kar sezonu var. Bugünlerde çoğu kayak merkezinde kar yokken, biz 1,5 metre karda keyif yapıyoruz. Bu kar kalınlığı Mayıs ayı sonuna kadar Haziran ayının başına kadar devam ediyor. Bu süreci en iyi şekilde planlamayı düşünüyoruz. Gelecek yıldan itibaren bu bölgede küçük küçük kasabalar oluşturmayı hedefliyoruz. Büyük betonarme yapılara yaylada izin vermiyoruz. Ahşap butik otel tarzında dağ evlerinin bulunduğu küçük küçük kasabalar oluşturmak istiyoruz. Bu şekilde bir mastır planımız var. Bu yolda ilerliyoruzö ifadelerine yer verdi.

'KIŞ TURİZMİ İÇİN YAPILANLAR HEYECAN VERİCİ'

Kayakçı ve doğa fotoğrafçısı Adnan Er de, Ovit'te yapılan çalışmaların heyecan verici olduğunu belirterek, 'Ben yaklaşık 12 yıldır buralarda kayak yapıyorum. Yürüyüp dağ başlarına çıkarak kayak yapmak zor oluyordu, fakat buranın kar yapısı kayak için bizi cezbediyordu. Ovit için bu hayallerle yaşadık. Rize'de bir kayak merkezi olması için çok talebimiz, isteğimiz vardı. Bunun için de en uygun yerlerin başında Ovit geliyordu. Yılın çoğu ayında karlar altında olan bir yer burası. Haziran ayında bile burada kayak yaptığımı biliyorum. Şu an burası için bu çalışmaların yapılması heyecan verici dedi.

'İNSANLAR ARTIK OVİT'E GELECEK'

İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz ise, Ovit'in kış turizm merkezi olması için ayak sesleri çıkmaya başladı. Ovit müthiş bir destinasyon. Hayalimiz burayı bir kayak kasabası yapmak. Ovit'in 5-10 yıl sonra geleceği yeri düşündükçe heyecanlanıyorum şeklinde konuştu.