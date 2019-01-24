Son Dakika Haberleri: Rize Valisi Kemal Çeber, Ailesiyle Beraber Madende Yerin Altına İndi

Rize Valisi Kemal Çeber, Ailesiyle Beraber Madende Yerin Altına İndi

6 dakika önce

Rize Valisi Kemal Çeber, eşi ve çocukları ile birlikte Türkiye'nin en büyük bakir madenlerinden biri olan Çayeli Bakir İşletmeleri'ni ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu.

Rize Valisi Kemal Çeber, Ailesiyle Beraber Madende Yerin Altına İndi, System.String[]
Rize Valisi Kemal Çeber, eşi ve çocukları ile birlikte Türkiye'nin en büyük bakir madenlerinden biri olan Çayeli Bakir İşletmeleri'ni ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu.

Ziyaretin ilk bölümünde Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Murat Güreşçi ve diğer yetkililer, Vali Çeber'e işletme faaliyetleri ve madendeki iş güvenliği hakkında brifing verildi. Brifingin ardından Vali Çeber ve ailesi madene inerek, maden cevherini çıkarma işlemini yerinde inceledi ve işçilerle bir araya geldi.

Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Murat Güreşçi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, işletme olarak çevre konusunda çok hassas olduklarını ifade etti ve ayrıca Rize'de birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldıklarını, bundan sonrada bu tip konularda üzerlerine düşen görevi her zaman yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti.

Rize Valisi Kemal Çeber, iş güvenliği konusunda gösterdikleri hassasiyetten dolayı Genel Müdür Güreşçi'ye diğer yetkililere teşekkür ederek, "Tarafıma yapılan bilgilendirmeler ve maden alanında bulunduğum süre içerisinde Çayeli Bakır İşletmelerince iş güvenliğinin ve madencilerin sağlığının çok önemsendiğini görmekten mutlu oldum. Maden alanı içerisinde başta iş güvenliği açısından dünya standartlarında çalışma koşulları sağlanmış" dedi. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:38 Kaynak: İHA

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