Rizespor ile Sivasspor 18. randevuda

Süper Lig'in 27. haftasında karşılaşacak olan Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor, 18. kez birbirlerine rakip olacak.

Rizespor ile Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 18. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 17 lig maçının 4'ünü Sivasspor, 6'sını da Rizespor kazandı. 7 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Söz konusu maçlarda Sivasspor 16, Çaykur Rizespor ise 17 kez fileleri havalandırdı.

Sivasspor ile Çaykur Rizespor son olarak bu sezonun ilk devresinde Sivas'ta karşılaşmış, müsabakaRizespor'un 2-0 üstünlüğü ile sona ermişti.

Çaykur Didi Stadyumunda yarın saat 16.00'da başlayacak olan mücadelede Özgür Yankaya düdük çalacak.

SİVASSPOR'DA 4 EKSİK FUTBOLCU BULUNUYOR

Sivasspor'da Rizespor karşılaşması öncesi 4 eksik oyuncu bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları süren Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Serhiy Rybalka ve sarı kart cezalısı olan Uğur Çiftçi, yarınki maçta görev yapamayacak.

YİĞİDO'DA 1 İSİM KART SINIRINDA

Sivas temsilcisinde 1 oyuncu da sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar'da 3 sarı kartı olan Mustapha Yatabare, Rize karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

SİVASSPOR SERİYİ SONLANDIRMAK İSTİYOR

Rizespor ile oynadığı son 5 Süper Lig maçını kazanamayan Sivasspor, bu periyotta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Yiğidolar, yarın oynanacak olan maçla birlikte rakibine karşı yaşadığı en uzun kazanamama serisini sonlandırmak istiyor.

RIZA ÇALIMBAY'IN RİZE KARNESİ

Rizespor'a rakip olduğu son 8 Süper Lig mücadelesinin sadece 1'ini kazanabilen Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bu süreçte 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

Çalımbay, son 8 maçtaki tek galibiyetini Mart 2017'de Antalyaspor'un başında Rize'yi 2-1 yendiği maçta almıştı.

TAKIMLARIN GOLCÜ OYUNCULARI

Karşılaşma öncesi Sivasspor'da 8 golü bulunan Max Gradel takımın en golcü isimi konumunda yer alıyor. Rizespor'da ise 8 golle Milan Skoda takımının gol yükünü çekiyor.

SİVASSPOR'UN 507. RANDEVUSU

Sivasspor, ligde 507. maçına çıkıyor. Sivasspor, 2005-2006 sezonunda merhaba dediği Süper Lig ve Süper Final Avrupa Ligi Grubu'nda bugüne kadar 506 müsabakaya oynadı. Yiğidolar, Süper Lig'de 187 galibiyet, 137 beraberlik ve 182 mağlubiyet aldı. 693 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, 700 golü de kalesinde gördü. Sivasspor ligde toplam 698 puan topladı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)