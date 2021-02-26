Rizespor ile Sivasspor 18. randevuda - Son Dakika

Rizespor ile Sivasspor 18. randevuda

26.02.2021 09:57
Rizespor ile Sivasspor 18. randevuda, System.String[]

Süper Lig'in 27. haftasında karşılaşacak olan Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor, 18. kez birbirlerine rakip olacak.

Süper Lig'in 27. haftasında karşılaşacak olan Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor, 18. kez birbirlerine rakip olacak.

Rizespor ile Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 18. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 17 lig maçının 4'ünü Sivasspor, 6'sını da Rizespor kazandı. 7 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Söz konusu maçlarda Sivasspor 16, Çaykur Rizespor ise 17 kez fileleri havalandırdı.

Sivasspor ile Çaykur Rizespor son olarak bu sezonun ilk devresinde Sivas'ta karşılaşmış, müsabakaRizespor'un 2-0 üstünlüğü ile sona ermişti.

Çaykur Didi Stadyumunda yarın saat 16.00'da başlayacak olan mücadelede Özgür Yankaya düdük çalacak.

SİVASSPOR'DA 4 EKSİK FUTBOLCU BULUNUYOR

Sivasspor'da Rizespor karşılaşması öncesi 4 eksik oyuncu bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları süren Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Serhiy Rybalka ve sarı kart cezalısı olan Uğur Çiftçi, yarınki maçta görev yapamayacak.

YİĞİDO'DA 1 İSİM KART SINIRINDA

Sivas temsilcisinde 1 oyuncu da sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar'da 3 sarı kartı olan Mustapha Yatabare, Rize karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

SİVASSPOR SERİYİ SONLANDIRMAK İSTİYOR

Rizespor ile oynadığı son 5 Süper Lig maçını kazanamayan Sivasspor, bu periyotta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Yiğidolar, yarın oynanacak olan maçla birlikte rakibine karşı yaşadığı en uzun kazanamama serisini sonlandırmak istiyor.

RIZA ÇALIMBAY'IN RİZE KARNESİ

Rizespor'a rakip olduğu son 8 Süper Lig mücadelesinin sadece 1'ini kazanabilen Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bu süreçte 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

Çalımbay, son 8 maçtaki tek galibiyetini Mart 2017'de Antalyaspor'un başında Rize'yi 2-1 yendiği maçta almıştı.

TAKIMLARIN GOLCÜ OYUNCULARI

Karşılaşma öncesi Sivasspor'da 8 golü bulunan Max Gradel takımın en golcü isimi konumunda yer alıyor. Rizespor'da ise 8 golle Milan Skoda takımının gol yükünü çekiyor.

SİVASSPOR'UN 507. RANDEVUSU

Sivasspor, ligde 507. maçına çıkıyor. Sivasspor, 2005-2006 sezonunda merhaba dediği Süper Lig ve Süper Final Avrupa Ligi Grubu'nda bugüne kadar 506 müsabakaya oynadı. Yiğidolar, Süper Lig'de 187 galibiyet, 137 beraberlik ve 182 mağlubiyet aldı. 693 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, 700 golü de kalesinde gördü. Sivasspor ligde toplam 698 puan topladı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Rizespor ile Sivasspor 18. randevuda
Rizespor ile Sivasspor 18. randevuda
Rizespor ile Sivasspor 18. randevuda

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Rizespor, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rizespor ile Sivasspor 18. randevuda - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı Öldürdüğü sevgilisinin cesedini öpüp, saçlarını toparlamış Üretici ve balıkçılar için 140 milyon liralık destek ödemesi bugün başladı Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi Korona vakalarının arttığı illerde kararlar peş peşe geldi! İşte il il yapılan kısıtlamalar Uyuduğu sırada cep telefonu patlayan genç, kolundan yaralandı Psikolojik sorunları olan vatandaş, 5. kattan atlayarak yaşamına son verdi Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı
West Bromwich Albion, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 6,5 milyon euro teklif edecek West Bromwich Albion, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 6,5 milyon euro teklif edecek         
11:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu reform paketinin detayları! Ekonomik kalkınma için 10 adım atılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu reform paketinin detayları! Ekonomik kalkınma için 10 adım atılacak         
10:53
"Tombişlikten saramamış" diyen takipçisine Bakan Varank'tan esprili yanıt: Kilodan değil, ceketten         
10:49
Korona bitmeden bir yeni salgın daha: Dirençli uyuz vakaları patladı, 15 dakikalık temasta bulaşıyor Korona bitmeden bir yeni salgın daha: Dirençli uyuz vakaları patladı, 15 dakikalık temasta bulaşıyor         
10:34
ABD tahvil faizindeki yükselişle dolar ve euro son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü ABD tahvil faizindeki yükselişle dolar ve euro son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü         
10:15
Bariyerlerin üzerine çıkan otomobil, devrilmeden 800 metre ilerledi Bariyerlerin üzerine çıkan otomobil, devrilmeden 800 metre ilerledi         
09:59
Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak! AK Parti kongresinde düğün havasında eğlence Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak! AK Parti kongresinde düğün havasında eğlence         
09:45
İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor         
09:11
Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz         
09:06
Yüksek kaza oranı nedeniyle Yüksek kaza oranı nedeniyle "Uçan tabut" olarak bilinen savaş uçağı, kuşlara ev oldu         
08:43
Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı         
08:37
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu         
08:28
Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısının klibinde direk dansı yaptı Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısının klibinde direk dansı yaptı         
08:26
Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar         
08:06
Meclis'te ender görülecek durum! 5 partiden küresel iklimle ilişkili ortak önerge Meclis'te ender görülecek durum! 5 partiden küresel iklimle ilişkili ortak önerge         
22:11
Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı         
20:37
Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi         
16:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2021 11:26:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rizespor ile Sivasspor 18. randevuda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei