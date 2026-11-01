Robot köpek için iş ilanı açtılar! Günlük gelir 5 bin TL - Son Dakika
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Robot köpek için iş ilanı açtılar! Günlük gelir 5 bin TL

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Robot köpek için iş ilanı açtılar! Günlük gelir 5 bin TL
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ABD'de faaliyet gösteren teknoloji şirketi Dimensional, robot köpekleri sokaklarda gezdirecek çalışanlar arıyor. San Francisco'da açılan iş ilanına göre adaylara saatlik 20 dolar, yani yaklaşık 860 TL ödenecek. Günde 4 ila 6 saat yürüyüş yapılmasını isteyen şirket, çalışanlara günlük yaklaşık 5 bin TL kazanma imkânı sunuyor.

Dünyanın en ilginç iş ilanlarından biri ABD'de ortaya çıktı. Robot köpek gezdirerek para kazanma fırsatı sunan teknoloji şirketi, belirlediği saatlik ücret ve çalışma koşullarıyla dikkat çekti.

KÖPEK GEZDİRENE GÜNLÜK 5 BİN TL VERECEKLER

ABD merkezli teknoloji girişimi Dimensional, yapay zeka sistemlerini geliştirmek amacıyla farklı bir işe alım süreci başlattı. Şirket, San Francisco sokaklarında robot köpekleri gezdirecek kişiler için iş ilanı açtı. İlana göre çalışanlar, kendilerine verilen robot köpeklerle günde 4 ila 6 saat boyunca yürüyüş yapacak. Bu iş karşılığında çalışanlara saatlik 20 dolar ödeme yapılacak. Kaynakta kullanılan döviz kuru hesabına göre saatlik ücret yaklaşık 860 TL'ye karşılık geliyor. Böylece 6 saat çalışan bir kişi günlük 120 dolar, yani yaklaşık 5 bin 160 TL kazanabilecek. Dört saatlik çalışmanın karşılığı ise 80 dolar, yaklaşık 3 bin 440 TL olacak. 

Robot köpek için iş ilanı açtılar! Günlük gelir 5 bin TL

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Dimensional'ın iş ilanındaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri de adaylarda robotik deneyimi aranmaması. Şirket, işe alınacak kişilere robot köpekleri, güvenlik talimatlarını ve takip etmeleri gereken yürüyüş rotalarını sağlayacak. Çalışanların temel görevi, yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki robot köpekleri belirlenen güzergahlarda yönlendirmek olacak.  

ROBOT KÖPEKLER SOKAK SOKAK VERİ TOPLAYACAK

Robot köpeklerin sokaklarda gezdirilmesinin arkasında yapay zeka eğitimi bulunuyor. Çalışanlar robotlara eşlik ederken cihazların üzerindeki kamera ve sensörler çevreyi tarayarak veri toplayacak. Toplanan bilgiler, robotların gerçek şehir ortamlarında karşılaştıkları koşulları daha iyi tanımalarını sağlayacak. Şirket, bu veriler sayesinde robotların çevrelerini algılama ve hareket etme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Uzun vadeli hedef ise robotların insan yönlendirmesine daha az ihtiyaç duyarak kendi başlarına hareket edebilmesi.

Robot köpek için iş ilanı açtılar! Günlük gelir 5 bin TL

ŞİRKET 100 ROBOT KÖPEK VE 50 İNSANSI ROBOT SATIN ALDI

Dimensional'ın çalışmaları yalnızca sokaklarda gezdirilecek robot köpeklerle sınırlı değil. Şirketin Çin, Almanya ve ABD'deki üreticilerden 100 robot köpek ve 50 insansı robot satın aldığı belirtiliyor.  Teknoloji girişimi, robotların fiziksel görevleri yerine getirmesine yardımcı olacak açık kaynaklı bir işletim sistemi üzerinde çalışıyor. 

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SON DAKİKA: Robot köpek için iş ilanı açtılar! Günlük gelir 5 bin TL - Son Dakika
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