Maduro sonrası koltuğu devralmıştı! Trump\'ın tehdit ettiği Rodriguez\'den sürpriz hamle

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Maduro'dan daha ağır bedel ödeyecek" diye tehdit ettiği Venezuela'nın geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez'den sürpriz bir çağrı geldi.

GERİ ADIM ATTI

Rodriguez, Instagram hesabından, "dünyaya ve ABD'ye bir mesaj" yayımladı. Dış tehditlerden arındırılmış, karşılıklı saygı ve uluslararası iş birliğine dayalı bir ortamda yaşamayı arzuladıklarını vurgulayan Rodriguez, barış içinde bir arada yaşama taahhüdünü tekrarladı.

ABD'Yİ İŞ BİRLİĞİNE DAVET ETTİ

Venezuela ile bölgedeki diğer ülkeler arasında dengeli ve saygılı ilişkiler kurulmasına öncelik verdiklerini belirterek ABD hükümetini iş birliğine davet eden Rodriguez, uluslararası hukuk çerçevesinde ortak kalkınmaya dayalı ve birlikte yaşamı güçlendirmeyi amaçlayan bir yaklaşım talep etti.

"Başkan Donald Trump, halklarımız ve bölgemiz savaş değil, barış ve diyalogu hak ediyor." ifadelerini kullanan Rodriguez, Maduro'nun bu mesajı her zaman dile getirdiğini ve artık bunun tüm Venezuela'nın ortak mesajı olduğunu vurguladı.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), Maduro'nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevi üstlenmesine karar vermişti.

ÖNCEKİ AÇIKLAMASINDA ABD'YE MEYDAN OKUMUŞTU

Delcy Rodriguez, Venezuela Savunma Konseyi olağanüstü toplantısında ABD'nin Nicolas Maduro'yu derhal serbest bırakmasını istemiş ve ülkesinde sükunetin sağlanması ve ulusun savunulması çağrısında bulunmuştu. Rodriguez, Maduro'nun 'ulusun tek başkanı' olduğunu belirterek, "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak" ifadesini kullandı.

ABD yönetiminin tarih ve adalet önünde cezalandırılacağını söyleyen Rodriguez, "Venezuela'ya yapılanlar, uluslararası hukuku ihlal eden bir vahşettir" diye konuştu.