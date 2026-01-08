"Rögarda bebek gördüm" dedi, ortalık karıştı - Son Dakika
"Rögarda bebek gördüm" dedi, ortalık karıştı

"Rögarda bebek gördüm" dedi, ortalık karıştı
08.01.2026 17:32
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kadın, rögarda bebek cesedi gördüğünü iddia etti. Polis, itfaiye ve MASKİ ekipleri olay yerine sevk edilirken; yapılan aramalarda herhangi bir bebek cesedine rastlanmadı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kadının rögarda bebek cesedi gördüğünü iddia etmesi üzerine polis, itfaiye ve MASKİ ekipleri alarma geçti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartman dairesinde annesinin tuvaletinin tıkanması üzerine komşusundan yardım isteyen S.E. isimli kadın, birlikte rögar kapağını açtı.

RÖGARDA BEBEK CESEDİ GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ, ORTALIK KARIŞTI

Bu sırada rögarda poşet içerisinde bir bebek cesedi gördüğünü öne süren S.E., poşetin alt kısmının yırtılmasıyla birlikte bebeğin ve poşetin rögara düştüğünü iddia ederek durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, iddia üzerine rögar hattında ve çevresinde detaylı arama çalışması başlattı.

İDDİA ASILSIZ ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, bebeğin görüldüğü öne sürülen kanalizasyon hattında herhangi bir bebek cesedine rastlanmadı. Ekipler, kanalizasyonun aktığı yöndeki diğer rögar kapaklarını da açarak arama çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

