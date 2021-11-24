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Rolüm Ağır, Peki Senin Rolün Ne? - Son Dakika

Rolüm Ağır, Peki Senin Rolün Ne?

24.11.2021 16:30
Rolüm Ağır, Peki Senin Rolün Ne?

Rolüm Ağır, Peki Senin Rolün Ne? projesinin medya atölye çalışmaları tamamlandı. 4 ve 18 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen atölyelerde, obezitede damgalama ve ayrımcılığı önlemeye yönelik medyanın rolü tartışıldı.

Basın mensupları ile birlikte gerçekleştirilen medya atölyesine; Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Deniz Sezgin ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Araştırma Görevlisi İlkin Esen Yıldırım, Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) Başkan Yardımcısı ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Dilek Yazıcı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Görevlisi ve TOAD Üyesi Dr. Seda H. Oğuz Baykal, katıldı.

"Rolüm Ağır, Peki Senin Rolün Ne?" Projesi, obeziteli bireylerin hayatlarının her alanında karşılaştıkları damgalama ve ayrımcılık sorununa dikkat çekiyor. Projenin ilk adımında, basın mensuplarıyla bir araya gelinerek, "Obezitede Medyanın Rolü"nün tartışıldığı atölyeler gerçekleştirildi.

Atölyelerde ilk olarak, obezite hastalığı ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. Uzmanlar, obezitenin sadece bir 'iradesizlik' sorunu olmadığına ve multidisipliner bir yaklaşımla tedavi edilmesi gerektiğine dikkat çekti.Atölyede ayrıca, damgalamanın tedavinin önündeki en büyük engel olduğu, bilimsel tedavilerle güvenilir şekilde kilo vermek için mutlaka doktora başvurulması gerektiği de vurgulandı.

MEDYDADA YER ALAN AYRIMCI VE DAMGALAYICI İÇERİKLER İNCELENDİ

Atölye çalışmalarında, Prof. Dr. Deniz Sezgin ve Arş. Gör. İlkin Esen Yıldırım, obezite ile ilgili televizyon, sinema, gazete gibi farklı alanlarda taradıkları ayrımcı ve damgalayıcı içeriklerden oluşan sunumu paylaştı. Hazırladıkları sunumda çarpıcı örnekler sunan Prof. Dr. Sezgin, obeziteli bireylerle ile ilgili dizilerde, filmlerde ve televizyon programlarında yer alan damgalayıcı dil ve düşünce kalıplarına dikkat çekti.

Prof. Dr. Sezgin sunumunda, obezite hastalığı ile ilgili yayımlanmış haber içeriklerine de değindi. Haberlerde kullanılan görseller üzerinden yaratılan, obeziteli bireyin 'mutsuz, yorgun, çaresiz' olduğu algısı ve haber metinlerinde yer alan, "obez, şişman" gibi ifadelerin yarattığı etkiler tartışıldı. Aynı zamanda doğru dil ve görsel kullanımına ilişkin örnekler sunuldu.

OBEZİTENİN MEDYADAKİ TEMSİLİ ÜZERİNE BİR RAPOR PAYLAŞILACAK

"Rolüm Ağır, Peki Senin Rolün Ne?" projesinin önemli adımlarından biri olan atölyeler, hem obezite hastalığının doğru ifadelerle topluma aktarılmasını sağlamak hem de obezitede damgalama ve ayrımcılığa karşı mücadele etmeye yönelik birçok katkı sağladı. Atölyelere katılımdan çok memnun olduklarını ifade eden Prof. Dr. Sezgin, Mart ayında obezitenin medyadaki temsili ile ilgili incelemelerinin ayrıntılı bir raporunu basın mensuplarıyla paylaşacakları bilgisini de verdi.

TÜRKİYE'DE BİR İLKİ BAŞARIYOR!

"Rolüm Ağır, Peki Senin Rolün Ne?" Projesi, damgalama ve ayrımcılığın obeziteli bireylerdeki etkisine dikkat çekerek Türkiye'de bir ilki başarıyor. Proje, obeziteli bireylerin aile ve iş hayatında, sosyal hayatta, eğitim ve sağlık alanında maruz kaldıkları damgalama ve ayrımcılığın etkilerini gözler önüne sermeye devam ediyor.

Rolüm Ağır, Peki Senin Rolün Ne?

Obezite, Türkiye, Atölye, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Rolüm Ağır, Peki Senin Rolün Ne? - Son Dakika


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