Son Dakika Haberleri: Roman Neustadter, Dinamo Moskova'da
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Roman Neustadter, Dinamo Moskova'da

1 saat önce

Son 3 sezonda Fenerbahçe forması giyen Roman Neustadter, ülkesine döndü.

Roman Neustadter, Dinamo Moskova'da, System.String[]
Son 3 sezonda Fenerbahçe forması giyen Roman Neustadter, ülkesine döndü. Uzun süredir Beşiktaş ve Mediol Başakşehir'den haber bekleyen 31 yaşındaki savunmacı, sonuç alamayınca Dinamo Moskova'ya imza attı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 31 maçta forma şansı bulan Neustadter, 2 gol atma başarısı göstermişti.
Dinamo Moskova, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:07 
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