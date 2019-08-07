Roman Neustadter, Dinamo Moskova'da
1 saat önce
Son 3 sezonda Fenerbahçe forması giyen Roman Neustadter, ülkesine döndü.
Son 3 sezonda Fenerbahçe
forması giyen Roman Neustadter, ülkesine döndü. Uzun süredir Beşiktaş
ve Mediol Başakşehir
'den haber bekleyen 31 yaşındaki savunmacı, sonuç alamayınca Dinamo Moskova
'ya imza attı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 31 maçta forma şansı bulan Neustadter, 2 gol atma başarısı göstermişti.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:07
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