Rtso Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu Açıklaması

Rize Ticaret Borsası (RTSO) Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Türkiye ekonomisinin zorlu bir süreci geride bırakarak dengelenme ve istikrar yolunda önemli bir mesafe aldığını, kamu, özel sektör istişaresi ve koordinasyonu ile yeniden tempolu büyüme sürecine girileceğine inandığını ifade etti.

Rize Ticaret Borsası (RTSO) Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Türkiye ekonomisinin zorlu bir süreci geride bırakarak dengelenme ve istikrar yolunda önemli bir mesafe aldığını, kamu, özel sektör istişaresi ve koordinasyonu ile yeniden tempolu büyüme sürecine girileceğine inandığını ifade etti.



Karamehmetoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, oda olarak tüm üyeleriyle enflasyonla mücadelenin 2019 yılında da aynı şekilde devam etmesini arzu ettiklerini belirtti.



Enflasyonla mücadelenin, işsizlikle yüksek faizle ve artan girdi maliyetleri ile de mücadele demek olduğuna dikkati çeken Karamehmetoğlu, şöyle devam etti:



"Ancak bu mücadeleyi ne kamu ne de özel sektör tek başına yürütebilir. Görev ve sorumluluk hepimizindir. Milli bir dayanışma içerisinde 2019 yılında da Hazine ve Maliye Bakanlığımızın Enflasyonla Mücadele Programına desteklerini sürdürecektir.

Yine bu çerçevede geçtiğimiz yıl üyelerimizden üretim ve istihdamda öne çıkan sektörleri desteklemek üzere vergi indirimleri talepleri gelmiş, hükümetimiz de bu taleplere olumlu yaklaşarak 4 sektörde KDV ve ÖTV indirimlerine gitmişti.

Bunun yanı sıra Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında en az yüzde 10 indirim kampanyasına destek vererek 'Bu mücadelede biz de varız' diyen değerli üyelerimize de teşekkür ediyorum."



Karamehmetoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2018 yıl sonunda süresi dolmuş olan KDV ve ÖTV indirimlerini 2019 yılında 3 ay süreyle devam ettirmesine yönelik kararını hem iç piyasayı hem de enflasyonla mücadeleyi destekleme anlamında çok olumlu bulduklarını vurgulayarak, Bakan Eroğlu'na teşekkür etti.



Türkiye ekonomisinin zorlu bir süreci geride bırakarak dengelenme ve istikrar yolunda önemli bir mesafe aldığına işaret eden Karamehmetoğlu, kamu, özel sektör istişaresi ve koordinasyonu ile yeniden tempolu büyüme sürecine girileceğine inandığını kaydetti.

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