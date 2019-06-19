Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
1 saat önce
Rus donanmasına ait bir askeri gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:22 Kaynak: AA
Rus donanmasına ait bir askeri gemi, Çanakkale Boğazı
'ndan geçti. Ege Denizi
'nden boğaza giren 626 borda numaralı, 61 metre uzunluğundaki "Orekhovo-Zuevo" isimli korvet 1,5 saat sonra Çanakkale önlerine ulaştı.
Sahil güvenlik botlarının eşlik ettiği ve Marmara Denizi
'ne doğru ilerleyen geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
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