Son Dakika Haberleri: Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

1 saat önce

Rus donanmasına ait bir askeri gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]
Rus donanmasına ait bir askeri gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Ege Denizi'nden boğaza giren 626 borda numaralı, 61 metre uzunluğundaki "Orekhovo-Zuevo" isimli korvet 1,5 saat sonra Çanakkale önlerine ulaştı.
Sahil güvenlik botlarının eşlik ettiği ve Marmara Denizi'ne doğru ilerleyen geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:22 Kaynak: AA
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