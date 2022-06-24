Rus insansız hava aracı, Gümüşhane'ye 1 ay önce düşmüş - Son Dakika
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Rus insansız hava aracı, Gümüşhane'ye 1 ay önce düşmüş

24.06.2022 12:54
Rus insansız hava aracı, Gümüşhane'ye 1 ay önce düşmüş

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde kırsalda yaylacıların bulduğu ve Rusya'ya ait olduğu belirlenen keşif amaçlı 'Orlan-10' tipi insansız hava aracının (İHA), 1 ay önce sinyalinin kesilerek düştüğü, bu sürede ise arandığı öğrenildi.

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde kırsalda yaylacıların bulduğu ve Rusya'ya ait olduğu belirlenen keşif amaçlı 'Orlan-10' tipi insansız hava aracının (İHA), 1 ay önce sinyalinin kesilerek düştüğü, bu sürede ise arandığı öğrenildi.

Tilkicek köyü ile Kazıkbeli Yaylası arasındaki kırsalda mantar toplayan köylüler, kayalık bölgede hasarlı İHA olduğunu görünce, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekiplerce inceleme başlatıldı. Yapılan ilk incelemede silahsız İHA'nın Rus yapımı keşif amaçlı 'Orlan-10' tipi olduğunu belirlendi. Kanat açıklığı yaklaşık 3 metre ve düşme nedeni henüz bilinmeyen İHA, bulunduğu yerden alınarak, kapsamlı inceleme için Ankara'ya gönderildi. İHA'nın, Ukrayna ya da Suriye bölgelerinden sinyal kopmasıyla yöneldiği, Gümüşhane kırsalında düştüğü değerlendiriliyor.İHA'nın 1 ay önce sinyalinin kesilerek düştüğü, bu sürede ise arandığı öğrenildi. Ancak bölgede hava koşullarının elverişsiz olması nedeniyle aramalarda İHA'nın izine rastlanılamamıştı.


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Kaynak: DHA

İhlas Haber Ajansı, Gümüşhane, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus insansız hava aracı, Gümüşhane'ye 1 ay önce düşmüş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rus insansız hava aracı, Gümüşhane'ye 1 ay önce düşmüş - Son Dakika
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