Rus oligarklar Putin'in ölümüne hazırlanıyor - Son Dakika
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Rus oligarklar Putin'in ölümüne hazırlanıyor

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Rus oligarklar Putin\'in ölümüne hazırlanıyor
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Rusya'nın en zengin iş insanlarının, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ölümü veya görevden ayrılması ihtimaline karşı harekete geçtiği öğrenildi. Bazı oligarklar, olası iktidar değişimi öncesinde güvenlik yetkilileri ve bakanlarla yakın ilişkiler kurarak siyasi nüfuzlarını yeniden kazanmayı hedefliyor. Putin'in görevden ayrılması halinde Başbakan Mihail Mişustin'in geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenmesi bekleniyor.

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ardından oluşabilecek siyasi dengeler, ülkenin en zengin iş insanlarının gündemine girdi.

BBC'nin aktardığına göre bazı Rus oligarklar, olası bir iktidar değişikliğine hazırlık amacıyla devlet yönetimindeki üst düzey isimlerle ilişkilerini güçlendirmeye başladı.

Özellikle güvenlik bürokrasisindeki yetkililer ve hükümette görev yapan bakanlarla yakın temas kurmaya çalışan iş insanlarının, gelecekteki siyasi gelişmeler karşısında konumlarını korumayı amaçladığı öne sürüldü.

PUTİN SONRASI DÖNEMDE NÜFUZLARINI GERİ KAZANMAK İSTİYORLAR

Rusya'nın önde gelen iş insanlarının, Putin sonrası dönemi siyasi ve ekonomik açıdan yeni bir fırsat olarak değerlendirdiği belirtiliyor.

İddialara göre oligarklar, olası yönetim değişikliğiyle birlikte devlet üzerindeki siyasi etkilerini yeniden artırmayı ve karar alma mekanizmalarında daha güçlü bir konuma gelmeyi hedefliyor.

Bu nedenle bazı iş insanlarının, gelecekte yönetimde etkili olabilecek isimlerle şimdiden yakın ilişkiler kurmaya çalıştığı ifade ediliyor.

PUTİN'İN YERİNE KİM GEÇECEK?

BBC'nin analizine göre Putin'in görevinden ayrılması veya görevdeyken hayatını kaybetmesi halinde, Rusya Anayasası uyarınca Başbakan Mihail Mişustin geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenecek.

Ancak Mişustin'in bugüne kadar devlet başkanlığına yönelik belirgin bir siyasi hedef ortaya koymaması, Putin sonrası dönemde iktidar mücadelesi yaşanabileceği değerlendirmelerini beraberinde getiriyor.

Analistler, Putin'in ardından Rusya'da yeni bir otoriter yönetimin kurulması, demokratik bir dönüşüm yaşanması veya oligarkların siyasi güçlerini yeniden kazandığı bir sistemin ortaya çıkması olmak üzere üç farklı senaryo üzerinde duruyor.

GÖZLER PUTİN SONRASI DÖNEME ÇEVRİLDİ

BBC'nin görüşlerine başvurduğu uzmanlara göre bazı Rus milyarderler, 1990'lı yıllarda olduğu gibi iş dünyasının siyasi kararlar üzerinde daha fazla etkili olduğu bir düzene dönmeyi istiyor.

Ancak oligarkların Putin görevdeyken yönetimine açıkça karşı çıkmasının düşük bir ihtimal olduğu belirtiliyor. İş insanlarının servetlerini ve özgürlüklerini kaybetme endişesi, siyasi girişimlerde bulunmalarının önündeki en önemli engeller arasında gösteriliyor.

Öte yandan Putin'in yakın zamanda görevinden ayrılacağına veya ciddi bir sağlık sorunu yaşadığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. BBC'nin analizi, olası bir iktidar değişikliğinin Rusya'nın siyasi ve ekonomik dengeleri üzerindeki etkilerine odaklanıyor.

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