Rus sahil güvenlik botu eğitim amacıyla İstanbul'da
24 dakika önce
RUS sahil güvenlik botu İstanbul'a demirledi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:30 Kaynak: DHA
RUS sahil güvenlik botu İstanbul
'a demirledi.
Rusya'ya ait sahil güvenlik botu 'Zhemchug', dün Karadeniz
'den İstanbul Boğazı
'na girdi. Rus sahil güvenlik botu, Çayırbaşı
'nda bulunan Marmara
ve Boğazlar Bölge Komutanlığı limanına demirledi. Geminin Türk ve Rus İçişleri bakanlıklılarının karşılıklı alınan karar gereği eğitim ve liman ziyareti için İstanbul'a geldiği ve 3 gün kalacağı öğrenildi.
- İstanbul
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