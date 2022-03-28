Rus saldırılarında evi yıkılan genç kadın, sahipsiz hayvanlara umut oldu - Son Dakika
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Rus saldırılarında evi yıkılan genç kadın, sahipsiz hayvanlara umut oldu

28.03.2022 11:41

Ukrayna'nın İrpin kentinde devam eden çatışmalar nedeniyle tahliye edilerek geçici olarak Kiev'e gelen İrina Murga, kentten Kiev'e getirilen ev ve sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

Ukrayna'nın İrpin kentinde devam eden çatışmalar nedeniyle tahliye edilerek geçici olarak Kiev'e gelen İrina Murga, kentten Kiev'e getirilen ev ve sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

Murga, Rusya'nın 24 Şubat'ta saldırı başlattığı Ukrayna'da başkent Kiev'e yakın İrpin'deki evi şiddetli topçu saldırısında yıkılınca kentten tahliye edildi.

İrpin'den tahliye edilen siviller için Kiev'in Sviatoşinski semtinde kurulan çadırlarda görevli olan 36 yaşındaki İrina Murga, AA muhabirine, İrpin'den tahliye sürecini ve Kiev'de gönüllü yaptığı faaliyetleri anlattı.

Annesinin Gagauz Türkü olduğunu söyleyen Murga, "Annem Gagauz Türkü, onun akrabaları Gagauz Türkü. Annem 20 yaşındayken Moldova'dan Ukrayna'ya gelmiş ve İrpin'i çok sevmiş. Babamla da burada tanışmış." dedi.

"Bana kenti terk etmem için sadece 5 dakika verdiler"

Murga, İrpin'de 6 Mart'ta yaşanan saldırılar sonucu şehirden tahliye edildiğini anlatarak "İki komşumla alışveriş yapmak için markete gitmiştim. O arada topçu saldırısı oldu ve eve sadece ben dönebildim. Her ikisi de hayatını kaybetti." diye konuştu.

Saldırının ardından hastaneye koştuğunu, vurulan iki kişi için yardım almaya çalıştığını belirten Murga, şunları kaydetti:

"Hastanede sağlık ekipleri yoktu. Orada sadece cesetler vardı. Sadece eve dönebildiğimi hatırlıyorum. İnsanlar elbiselerimi değiştirdi, beni temizlediler. Bir gün daha İrpin'de kaldım. Bana kenti terk etmem için sadece 5 dakika verdiler. Böylece araca binerek oradan ayrıldım."

İrpin'de annesinin ayrı bir evde yaşadığını, saldırılarda kendisinin ve annesinin yaşadığı konutların yıkıldığını söyleyen Murga, annesini hemen bulamadığını, bu yüzden tekrar kente döndüğünü anlattı.

Murga, annesini 10 Mart'ta bulduğunu ve onun da tahliye edildiğini belirtti.

İrpin'de durumun çok ağır olduğunu ve orada kalanların artık ciddi psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını ifade eden Murga, "Orada durum korkunç. İnsanlar psikolojik sorunlar yaşıyor. Çok kadın var, ağlıyorlar. Onlara ne diyebileceğimi bilemiyorum." dedi.

İrpin'den tahliye edilen ev ve sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Rusya'ya karşı savaşmak için cepheye giden bir arkadaşının kendisine verdiği araçla hareket ettiğini anlatan Murga, İrpin'den tahliye edilen ev ve sokak hayvanlarının ihtiyaçları gidermeye çalıştığını söyledi.

İrpin'den Kiev'e getirilen evcil hayvanlara sahip çıkarak yardım ettiğini belirten Murga, "İlk günlerde İrpin'e torbalarla evcil hayvan mamaları taşıdım. Orada hayvan besleyenlere dağıttım. Oradaki dedeler ve nineler de bana bir liste verdi. Ona göre Kiev'e getirilen hayvanlarla da ilgileniyoruz." diye konuştu.

Mama almak için sivillerden destek aldığını kaydeden Murga, "Biz buradaki hayvanlara önce bakıyoruz, onlarla ilgileniyoruz ve sonra onlara yeni sahipleri buluyoruz." dedi.

Murga, insanların bile bu savaş döneminde gidecek yerleri olmadığını ifade ederek "Bu hayvanlara mutlaka yeni evler, yeni sahipler lazım." ifadesini kullandı.

Rus saldırılarında evi yıkılan genç kadın, sahipsiz hayvanlara umut oldu
Rus saldırılarında evi yıkılan genç kadın, sahipsiz hayvanlara umut oldu
Rus saldırılarında evi yıkılan genç kadın, sahipsiz hayvanlara umut oldu

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Ukrayna, Rusya, Mart, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rus saldırılarında evi yıkılan genç kadın, sahipsiz hayvanlara umut oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus saldırılarında evi yıkılan genç kadın, sahipsiz hayvanlara umut oldu - Son Dakika
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