Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
1 saat önce
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE - Rus Donanması'na ait PM-56 borda numaralı 'Andreevsky' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı
'ndan geçti
ÇANAKKALE - Rus Donanması'na ait PM-56 borda numaralı 'Andreevsky' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi
'ne doğru yol aldı. Marmara Denizi
yönünde Çanakkale Boğazına giriş yapan Rus Donanması'na ait PM-56 borda numaralı 'Andreevsky' adlı savaş gemisi saat 15.20 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.
Çanakkale Boğazı'ndan geçişi esnasında Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği gemi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:04 Kaynak: İHA
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