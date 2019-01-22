Son Dakika Haberleri: Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

1 saat önce

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE - Rus Donanması'na ait PM-56 borda numaralı 'Andreevsky' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Rus Donanması'na ait PM-56 borda numaralı 'Andreevsky' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi yönünde Çanakkale Boğazına giriş yapan Rus Donanması'na ait PM-56 borda numaralı 'Andreevsky' adlı savaş gemisi saat 15.20 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.
Çanakkale Boğazı'ndan geçişi esnasında Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği gemi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:04 Kaynak: İHA

Ege Denizi, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Genel
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