Son dakika haberleri! Cenaze teşhisine gelen Rus kadının yıkıldığı an - Son Dakika

Son dakika haberleri! Cenaze teşhisine gelen Rus kadının yıkıldığı an

04.11.2020 15:31

Son dakika 3. sayfa haberi: Cenaze teşhisine gelen Rus kadının yıkıldığı an Alabora olan teknede ölen Rus vatandaşı Mukhitov'un cesedi adli tıpa gönderildi Antalya'nın Alanya ilçesinde açıklarında alabora olarak batan teknede boğularak yaşamını yitiren, Rus vatandaşı Daniiaar Mukhitov cesedi işlemlerinin ardından...

Cenaze teşhisine gelen Rus kadının yıkıldığı an

Alabora olan teknede ölen Rus vatandaşı Mukhitov'un cesedi adli tıpa gönderildi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde açıklarında alabora olarak batan teknede boğularak yaşamını yitiren, Rus vatandaşı Daniiaar Mukhitov cesedi işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Morga eşinin cesedi teşhis etmek için gelen Alfiya Mukhitova ise tabutuna bakarak göz yaşlarına hakim olmadı.

Olay dün saat 11.00 sıralarında Alanya Kalesi açıklarındaki Fosforlu Mağarası yakınında meydana geldi. Rus turistlerden oluşan kafileyi taşıyan 'Baba Selavi' isimli tur teknesi, Cilvarda Burnu'ndaki kayalık bölgeye yaklaşık 50 metre yakında kötü hava şartları nedeniyle alabora oldu. Kısa sürede su alan teknede bulunan turistler ve mürettebat, denize atladı. Tekneden denize atlayan turistlerin bazıları kayalıklara ulaşırken bazılarını ise çevredeki diğer tekneler ve ihbar üzerine olay yerine Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri kurtardı. Ekipler, 5'i mürettebat, 32'si turist olmak üzere 37 kişiyi zodyak botlara alarak Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirdi. Tekne enkazında Rus uyruklu Daniiaar Mukhitov'un kayıp olduğu öğrenildi. Bunun üzerinde Sahil Güvenlik Dalış Timi harekete geçerek teknede Mukhitov'un cansız bedenine ulaştı.

Tekne kaptanı adliyeye sevk edildi

Olay sonrası teknenin kaptanı Ali K.gözaltına alındı. Gözaltına alınan kaptan Ali K. Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eşi göz yaşlarına hakim olamadı

Alanya Belediyesi Cenaze Hizmetleri Morguna konulan Mukhitov'un cesedi, burada işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Eşinin cesedini teşhis için morga gelen Alfiya Mukhitova ise uzun süre tabutunu bakarak göz yaşlarına hakim olamadı.

Son dakika haberleri! Cenaze teşhisine gelen Rus kadının yıkıldığı an
Son dakika haberleri! Cenaze teşhisine gelen Rus kadının yıkıldığı an
Son dakika haberleri! Cenaze teşhisine gelen Rus kadının yıkıldığı an
Son dakika haberleri! Cenaze teşhisine gelen Rus kadının yıkıldığı an
Son dakika haberleri! Cenaze teşhisine gelen Rus kadının yıkıldığı an
Son dakika haberleri! Cenaze teşhisine gelen Rus kadının yıkıldığı an
Son dakika haberleri! Cenaze teşhisine gelen Rus kadının yıkıldığı an
Son dakika haberleri! Cenaze teşhisine gelen Rus kadının yıkıldığı an
Son dakika haberleri! Cenaze teşhisine gelen Rus kadının yıkıldığı an
Son dakika haberleri! Cenaze teşhisine gelen Rus kadının yıkıldığı an
Son dakika haberleri! Cenaze teşhisine gelen Rus kadının yıkıldığı an
Son dakika haberleri! Cenaze teşhisine gelen Rus kadının yıkıldığı an
Son dakika haberleri! Cenaze teşhisine gelen Rus kadının yıkıldığı an
Son dakika haberleri! Cenaze teşhisine gelen Rus kadının yıkıldığı an

Antalya, Cenaze, Alanya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Cenaze teşhisine gelen Rus kadının yıkıldığı an - Son Dakika


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