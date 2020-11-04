Rus turistin öldüğü alabora olan teknenin kaptanı adliyede - Son Dakika

Rus turistin öldüğü alabora olan teknenin kaptanı adliyede

04.11.2020 17:00
Rus turistin öldüğü alabora olan teknenin kaptanı adliyede, System.String[]

Rus turistin öldüğü alabora olan teknenin kaptanı adliyedeAntalya'nın Alanya ilçesinde dün alabora olan teknede Rus Daniiar Mukhitov yaşamını yitirirken, 32 Rus turist kurtarıldı.

Rus turistin öldüğü alabora olan teknenin kaptanı adliyede

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün alabora olan teknede Rus Daniiar Mukhitov yaşamını yitirirken, 32 Rus turist kurtarıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan tekne kaptanı Ali K. bugün adliyeye sevk edildi. Kaptan Ali K. ifadesinde, Sabah 09.30 civarında tura çıktık. Yola çıktığımızda görüş mesafesi açıktı. Sert ve ters bir rüzgar çıkınca tekne alabora oldu dedi. Teknenin alabora olmasına neden olan şiddetli yağış ve fırtına ise başka bir teknedeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.Alanya Kalesi önlerinde Fosforlu Mağara'nın yanında turist taşıyan 'Baba Selavi' adlı gezinti teknesi, dün saat 11.00 sularında kötü hava şartları nedeniyle alabora oldu. Kısa sürede batan teknede bulunan 32 turist ve 5 personel denize atladı. Tekneden denize atlayanlar yaklaşık 30 metre uzaklıktaki Cilvarda Burnu'ndaki kayalıklara yüzerek çıktı. Turistlerin bazılarını ise çevredeki diğer tekneler ve Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Batan tekneden kurtarılanlar, Sahil Güvenlik Alanya Bot Komutanlığı'na getirildi. Teknedekilerden Rus Daniiar Mukhitov'un ise cansız bedenine ulaşıldı.Sahil Güvenlik Alanya Bot Komutanlığı'na getirilen turistlerden 15'i hipotermi ve su yutma şüphesiyle ambulanslara alınarak ilçedeki hastanelerde tedavi edildikten sonra, diğer turistler de ifadelerinin ardından gelen otobüslerle otellerine gönderildi. Teknenin kaptanı Ali K. ve 4 personel ise Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'nda ifadeleri alındı. Mürettebat savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, teknenin kaptanı Ali K. ise bugün adliyeye sevk edildi.'TURA ÇIKTIĞIMIZDA GÖRÜŞ MESAFESİ AÇIKTI'Kaptan Ali K.'nin savcılıktaki ifadesinde tura çıktıklarında görüş mesafesinin açık olduğunu ve bir anda çıkan rüzgarda teknenin alabora olduğunu söylediği öğrenildi. Ali K., Sabah 09.30 civarında tura çıktık. Yola çıktığımızda görüş mesafesi açıktı. Yarım saat sonra yüzme arası verdik. Sonrasında tura devam ettik. Sert ve ters bir rüzgar çıkınca tekne alabora oldu. Yola çıkmadan kaç kişiyle tura çıktığımızı ilgili kurumlara bildirdik. Teknede herhangi bir arıza bulunmuyordu dedi. Ayrıca teknenin yeterlilikle ilgili tüm belgelerini tam olduğu soruşturma kapsamında tespit edildi.TEKNE KURTARILIRKEN YENİDEN BATTIBatan tekne ise bugün olay yerinden alındıktan kısa süre sonra Alanya Yat Limanı'na götürülürken Kleopatra açıklarında halatın kopması nedeniyle yeniden battı.FIRTINA ANI KAMERADA

Öte yandan, dün meydana gelen olaya neden olan yağış ve fırtınanın şiddeti denize açılan başka bir teknesindeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.


Sahil Güvenlik, turist, Alanya, Rus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rus turistin öldüğü alabora olan teknenin kaptanı adliyede - Son Dakika


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