Son Dakika Haberleri: Rusya, 20 Ukrayna Askerinin Tutukluluk Süresini Uzattı

Rusya, 20 Ukrayna Askerinin Tutukluluk Süresini Uzattı

1 saat önce

MOSKOVA (AA) – Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rusya'nın el koyduğu Ukrayna savaş gemilerinin mürettebatı olan 20 askeri personelin tutukluluk süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı.

Rusya, 20 Ukrayna Askerinin Tutukluluk Süresini Uzattı, System.String[]
MOSKOVA (AA) – Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rusya'nın el koyduğu Ukrayna savaş gemilerinin mürettebatı olan 20 askeri personelin tutukluluk süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı.

Moskova'da Lefortovskiy Mahkemesi'nde sabah saatlerinde başlayan duruşmada askerler 3 ayrı salonda 4'erli gruplar halinde yargılandı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) mahkemeye başvurusu üzerine kamuya kapalı gerçekleşen duruşmalara medya mensupları sadece kararın açıklanması sırasında alındı.

Duruşmayı izlemek üzere Ukrayna askerlerinin yakınları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Akşam geç saatlere kadar süren duruşmalar sonunda mahkeme 24 Ukraynalı deniz askerinden 20'sinin tutukluluk süresinin 24 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verdi.

Kalan 4 askerin ise yargılanmasına 16 Ocak'ta devam edilmesi kararlaştırıldı.

Kasım ayı sonunda Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri, Ukrayna savaş gemilerine kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 gemideki askeri personeli gözaltına almıştı.

Kırım'da Rus mahkemesi Ukraynalı askerlerin 2 ay tutuklu kalmasına karar vermiş, ardından askerler başkent Moskova'daki cezaevine gönderilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:18 Kaynak: AA

Moskova, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Güncel
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