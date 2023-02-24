Rusya'da 23 yaşındaki eşini öldürdüğünü itiraf edince tutuklandı - Son Dakika
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Rusya'da 23 yaşındaki eşini öldürdüğünü itiraf edince tutuklandı

24.02.2023 17:31
Rusya'da 23 yaşındaki eşini öldürdüğünü itiraf edince tutuklandı

MOSKOVA'da 23 yaşındaki eşini öldürdükten sonra kaçarak Türkiye'ye gelen Igor Molchanov'un (24) iade görüşmeleri amacıyla 40 günlük geçici olarak tutuklanmasına karar verildi.

MOSKOVA'da 23 yaşındaki eşini öldürdükten sonra kaçarak Türkiye'ye gelen Igor Molchanov'un (24) iade görüşmeleri amacıyla 40 günlük geçici olarak tutuklanmasına karar verildi. İlginç tutuklama olayı, başka bir olay için savcılığa bildirmeye gelen Igor Molchanov'un itirafta bulunması üzerine ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Artem Shvets, yanında bulunan Igor Molchanov tarafından öldürülmek istendiğinin kendisine itiraf edildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine savcılık soruşturma başlattı. Bu kapsamda Artem Shvets ile teslim olan Igor Molchanov'un ifadesi alındı.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Kimlik sorgusunda biyolog olduğunu belirten Igor Molchanov, 2022 yılının aralık ayı içerisinde Rusya'da 23 yaşındaki resmi nikahlı eşini bıçak darbesiyle öldürdüğünü, ardından kaçarak yasal yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını, bir ay boyunca Edirne'de otellerde kaldığını söyledi. İstanbul'a gelerek Telegram uygulaması üzerinden tanıştığı Donıyor Radyabov'un kendisiyle iletişime geçtiğini, Radyabov'un evinde kaldığını, bu kişinin kendisine Artem Shvets ile kripto para takası yapmasını teklif ettiğini, takas esnasında parayı alamaz ise Shvets'i öldürmesini söylediğini ancak Shvets'in kendisini ikna etmesi neticesinde teslim olmak üzere Shvets ile birlikte savcılığa müraacatta bulunduğu ifade etti.

40 GÜN SÜREYLE GEÇİCİ OLARAK TUTUKLANDI

Savcılık, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Suçluların İadesi ve Hükümlü Nakli Bürosu'na durumu bildirdi. Bakanlıkla yapılan görüşme sonucunda savcılık, 6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu kapsamında geçici olarak tutuklanmasını talep etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli Molchanov, kanun kapsamında 40 gün süre ile geçici olarak tutuklanmasına karar verildi. Mahkeme gerekçesinde, suçun Rusya'da işlenmiş olması ve öldürülen kişinin Türk vatandaşı olmaması sebebiyle şüpheli hakkında yasal olarak geçici tutuklama kararı verilebileceği kaydedildi. Kararda ayrıca kanun gereğince 40 günlük süre içinde iade evraklarının gönderilmemesi halinde şüpheli hakkındaki tutuklama kararının kaldırılması gerektiği, 23 Şubat'ta yakalanan şüphelinin yasal süresinin 5 Nisan'da dolmuş olacağı belirtilerek 40 gün süreyle geçici olarak tutuklanmasına karar verildiği belirtildi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Rusya'da 23 yaşındaki eşini öldürdüğünü itiraf edince tutuklandı - Son Dakika

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