Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlanıyor - Son Dakika

Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlanıyor

Rusya, (DHA) - Nazi Almanyası'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet güçleri karşısındaki yenilgisinin 75. yıl dönümü nedeniyle Rusya'da kutlamalar düzenlendi. Zaferin 75. yıl kutlamaları koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kısıtllı olarak gerçekleşti.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kızıl Meydan'da koronavirüs salgınına rağmen 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında askeri geçit töreni düzenlendi. Sovyetler Birliği'nin II. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası karşısındaki zaferinin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü'nde bu yıl birçok etkinlik internet üzerinden gerçekleştiriliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'nın dış duvarındaki Ebedi Ateş Anıtı'na çiçek koymasıyla başladı.

PUTİN'DEN ZAFER MESAJI

Putin törende yaptığı konuşmada, "Kahramanlarımız anavatanı, gelecek nesillerin hayatlarını kurtardı, Avrupa'yı özgürleştirdi, dünyayı korudu, kent ve kasabaların yeniden kurulmasını sağladı, çok büyük başarılar kazandı? dedi. Söz konusu savaşın önemini vurgulayan Putin, 'Büyük Anavatan Savaşı gazilerinin görkemli başarıları hiçbir şeyle ölçülemez ve paha biçilemez. Ortak hafıza ve ortak umutlar, ortak hedeflerimiz, günümüz ve geleceğimiz için taşıdığımız sorumluluk bizleri birleştiriyor. Hep birlikte olduğumuzda yenilmez olduğumuzu biliyoruz ve buna inanıyoruz' ifadelerini kullandı. Putin'in mesajlarının ardından Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava gösterisi izlendi. Gösteride 75 uçak ve helikopter yer aldı.