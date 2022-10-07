Hükümetten Rusya ile sınır kapısını kapatmasını isteyen göstericiler, bu talepleri yerine getirilmediği sürece eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Gürcistan, Eylül, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rusya'daki seferberlik ilanı sonrası Rusların Gürcistan'a yönelmesi Tiflis'te protesto edildi - Son Dakika

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