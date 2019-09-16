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Rusya'dan Aramco saldırısı açıklaması

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilsici Vassily Nebenzia, Suudi Arabistan'ın petrol sahasına yapılan saldırının sorumluları konusunda "çelişkili açıklamalar" olduğunu ve "sonuca varmak için acele edilmemesi" gerektiğini söyledi.

Rusya'dan Aramco saldırısı açıklaması, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilsici Vassily Nebenzia, Suudi Arabistan'ın petrol sahasına yapılan saldırının sorumluları konusunda "çelişkili açıklamalar" olduğunu ve "sonuca varmak için acele edilmemesi" gerektiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nin eylül ayı dönem başkanı Rus Büyükelçi Nebenzia gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Saudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Nebenzia, ABD'nin saldırının arkasında İran olduğu iddialarına ilişkin, "Sonuca hemen atlamayalım, çelişkili açıklamalar var. Ensarullah sorumluluk üstlendi. ABD, 'sorumlu İran diyor'. Elimizde net bir tablo yok." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Teyide bağlı olarak hedefe kilitliyiz ve silahlarımız dolu." açıklamasının sorulması üzerine Nebenzia, "Bu tür olayların daha büyük çatışmalara yol açacağından büyük endişe duyuyoruz. Körfez'de ve çevresinde yeterince sorun var ve büyük bir çatışma kesinlikle felaketle sonuçlanır." yanıtını verdi.

Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi yerel saatle 04.00'te SİHA'larla düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmamıştı. Husiler ise yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:48 Kaynak: AA
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