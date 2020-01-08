Rusya'dan hava yolu şirketlerine "Irak, İran hava sahalarını kullanmayın" tavsiyesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya'dan hava yolu şirketlerine 'Irak, İran hava sahalarını kullanmayın' tavsiyesi - Son Dakika

Rusya'dan hava yolu şirketlerine "Irak, İran hava sahalarını kullanmayın" tavsiyesi

7 saat önce

Rusya Federal Havacılık Ajansı (Rosaviatsiya), Rus hava yolu şirketlerine Irak ve İran'ın hava sahasında uçuş gerçekleştirilmemesi tavsiyesinde bulundu.

Rusya'dan hava yolu şirketlerine

Rusya Federal Havacılık Ajansı (Rosaviatsiya), Rus hava yolu şirketlerine Irak ve İran'ın hava sahasında uçuş gerçekleştirilmemesi tavsiyesinde bulundu.

Rosaviatsiya'dan yapılan yazılı açıklamada, İran, Irak, Basra ve Umman körfezlerini içeren bölgelerin güvenlik riskleri barındırdığına işaret edildi.

Açıklamada, söz konusu riskler nedeniyle transit uçuşlar da dahil olmak üzere Rus hava yolu şirketlerine İran, Irak, Basra ve Umman körfezlerindeki hava sahaları üzerinden uçmamaları tavsiyesinde bulunulduğu kaydedildi.

Sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmadığı bildirilmişti.

Rusya, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uzmanlar uyardı: İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa petrol fiyatları 100 dolara fırlar
Dünya bu açıklamaya kilitlendi! Trump, İran saldırısıyla ilgili açıklama yapacak İran'da düşen Ukrayna uçağında ölenlerin 26'sı çocuk ABD savaşa hazırlık mı yapıyor? Bölgeye Usame Bin Ladin'i öldüren suikast timi gönderildi

Son Dakika Haberleri
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika
18:52 Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçak akaryakıt operasyonu - Son Dakika
18:51 Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (5) - Son Dakika
18:48 Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Daire Başkanı Parmaksız Vali Aktaş'ı ziyaret etti - Son Dakika
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç görüşmesi başladı - Son Dakika
18:30 Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 18:57:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya'dan hava yolu şirketlerine "Irak, İran hava sahalarını kullanmayın" tavsiyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]