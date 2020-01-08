Rusya'dan hava yolu şirketlerine "Irak, İran hava sahalarını kullanmayın" tavsiyesi

Rusya Federal Havacılık Ajansı (Rosaviatsiya), Rus hava yolu şirketlerine Irak ve İran'ın hava sahasında uçuş gerçekleştirilmemesi tavsiyesinde bulundu.

Rusya Federal Havacılık Ajansı (Rosaviatsiya), Rus hava yolu şirketlerine Irak ve İran'ın hava sahasında uçuş gerçekleştirilmemesi tavsiyesinde bulundu. Rosaviatsiya'dan yapılan yazılı açıklamada, İran, Irak, Basra ve Umman körfezlerini içeren bölgelerin güvenlik riskleri barındırdığına işaret edildi. Açıklamada, söz konusu riskler nedeniyle transit uçuşlar da dahil olmak üzere Rus hava yolu şirketlerine İran, Irak, Basra ve Umman körfezlerindeki hava sahaları üzerinden uçmamaları tavsiyesinde bulunulduğu kaydedildi. Sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmadığı bildirilmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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