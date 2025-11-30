Rusya'dan Karadeniz'deki Gemilere Saldırıya Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Rusya'dan Karadeniz'deki Gemilere Saldırıya Kınama

Rusya\'dan Karadeniz\'deki Gemilere Saldırıya Kınama
30.11.2025 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dışişleri, Karadeniz'de KAIROS ve VIRAT gemilerine yapılan saldırıyı terör eylemi olarak kınadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karadeniz'de uluslararası sularda seyir halindeki 'KAIROS' ve 'VIRAT' gemilerine yönelik saldırının 'terör eylemi' olduğunu ve bunu kınadıklarını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karadeniz'de uluslararası sularda seyir halindeki 'KAIROS' ve 'VIRAT' gemilerine yönelik saldırıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

"TÜRK ORTAKLAR BU SALDIRIDAN ENDİŞE DUYDU"

Zaharova, gemilerin, Gambiya bayrağı altında Novorossiysk Limanı'na doğru ilerlediğini ve 28-29 Kasım'da insansız deniz araçları saldırısına uğradığını kaydederek, "Türk ortaklarımız bu saldırılardan endişe duydu" dedi.

"DÜZENLENEN TERÖR EYLEMLERİNİ SERT ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Gemilerin yanı sıra Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun da saldırıya uğradığını vurgulayan Zaharova, "Kiev yönetiminin özel servisleri, Ukrayna medyasında terör eylemlerine ilişkin görüntüler paylaşarak saldırı düzenlediklerini bildirdi. Düzenlenen terör saldırılarını ve bu saldırıların planlanması ve gerçekleştirilmesi sürecinde destek veren tüm tarafların eylemlerini sert şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Zaharova, bu saldırıların, Ukrayna'daki çözüme yönelik uluslararası çabaları engelleme girişimleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu aktararak, saldırıları kınama çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Karadeniz açıklarında, Rusya'nın "Gölge Filosu"na ait KAIRO ve VIRAT adlı iki 2 tanker gemisi saldırıya uğramıştı.

Saldırının Ukrayna güvenlik servisi ve Ukrayna donanmasının ortak operasyonuyla düzenlendiği duyurulmuştu.

Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, Denizcilik, Karadeniz, Güvenlik, Ukrayna, Savunma, Rusya, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'dan Karadeniz'deki Gemilere Saldırıya Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi
Papa, Sultanahmet Camii’nde “Ayakkabı“ detayı dikkat çekti Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok
Karadeniz’de patlama yaşanan gemilerle ilgili resmi açıklama: İlk bilgi dışarıdan müdahale olduğu yönünde Karadeniz'de patlama yaşanan gemilerle ilgili resmi açıklama: İlk bilgi dışarıdan müdahale olduğu yönünde
Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti, tarihi çarşı göle döndü Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti, tarihi çarşı göle döndü
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı 26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı

17:54
Volkan Demirel’in hedefinde Galatasaray’ın iki yıldızı birden var
Volkan Demirel'in hedefinde Galatasaray'ın iki yıldızı birden var
17:20
İtalya’da tüm manşetler Kenan Yıldız
İtalya'da tüm manşetler Kenan Yıldız
17:09
Kara kış İstanbul’a geliyor Tarih verildi, lapa lapa kar yapacak
Kara kış İstanbul'a geliyor! Tarih verildi, lapa lapa kar yapacak
17:00
Ne altın ne dolar İslam Memiş’ten 2026’nın yatırım şampiyonu tahmini
Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini
15:49
Papa 14. Leo, Lübnan’a gitmek üzere Türkiye’den ayrıldı
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı
14:29
AK Partili Tayyar’dan olay iddia: Öcalan ’Süreç başarılı olmazsa Bahçeli’ye darbe yapılacak’ dedi
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2025 18:04:48. #7.12#
SON DAKİKA: Rusya'dan Karadeniz'deki Gemilere Saldırıya Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.