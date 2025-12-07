Rusya'dan Ukrayna'ya Büyük Saldırı

MOSKOVA, 7 Aralık (Xinhua) -- Rus savunma bakanlığı, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın askeri-sanayi kompleksi, enerji tesisleri ve liman altyapısına "büyük çaplı bir saldırı" düzenlediğini duyurdu.

Bakanlık, cumartesi günü yaptığı açıklamada, saldırının Ukrayna'nın, Rusya'nın sivil hedeflerine gece boyunca düzenlediği saldırılara yanıt olarak gerçekleştirildiğini belirterek, saldırıda aralarında Kinzhal hipersonik füzeleri ve uzun menzilli insansız hava araçları da bulunan uzun menzilli yüksek hassasiyetli hava ve kara tabanlı silahların kullanıldığını ekledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada Rusya'nın saldırılarının ardından birçok bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Zelenskiy, Rusya'nın 650'den fazla insansız hava aracı ve 51 füzeyi birçok bölgeye fırlattığını ve saldırıda yaralananlar olduğunu ve ana hedeflerin enerji tesisleri olduğunu belirtti.