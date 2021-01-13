Rusya Devlet Başkanı Putin: "Toplu aşılama önümüzdeki hafta başlayacak" - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke genelinde Covid-19 aşılamasının önümüzdeki hafta başlayacağını duyurdu.

Dünyayı etkisi altına korona virüs salgınıyla mücadele etmek için çeşitli ülkelerde toplu aşı kampanyaları devam ediyor. Toplu aşılamaya ilişkin bir haber de Rusya'dan geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önümüzdeki haftadan itibaren ülke genelinde toplu korona virüs aşılamasına başlayacaklarını duyurdu. Putin, Rusya'nın geliştirdiği ve Rus vatandaşlarına ücretsiz olarak yapılacak Sputnik V aşısının virüse karşı geliştirilmiş en iyi aşı olduğunu öne sürdü.

Rusya'daki Kozmonot Eğitim Merkezi de, gelecekteki uzay görevlerinden önce çalışanları korona virüse karşı aşılamaya başladıklarını açıklayarak, bin 500 çalışandan yaklaşık 40'ının Sputnik V'in ilk dozunu aldığını aktardı.

KABİNE'NİN BİR ÜYESİ DAHA KORONAYA YAKALANDI

Başbakan Yardımcısı Dmitry Chernyshenko, kabine üyelerinden birinin daha korona virüse yakalandığını bildirdi. Koronaya yakalanan ismin Dijital Kalkınma, İletişim ve Kitle İletişim Bakanı Maxut Shadaev olduğu açıklandı.

Öte yandan Rusya, İngiltere'de görülen daha bulaşıcı mutasyon virüsün ülkeye girişini engellemek için İngiltere ile uçuş yasağını 1 Şubat'a kadar uzattı.

-İHA-