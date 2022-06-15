Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi, Ukrayna'daki durumu görüştü - Son Dakika
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Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi, Ukrayna'daki durumu görüştü

15.06.2022 17:09
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi, Ukrayna'daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Ukrayna'daki durumu ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Ukrayna'daki durumu ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin ve Şi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, "Batı'nın gayrimeşru yaptırım politikası sonucu karmaşık hale gelen küresel ekonomideki durum dikkate alınarak" enerji, finans, sanayi, ulaştırma ve diğer alanlarda iş birliğinin genişletilmesi kararlaştırıldı.

İki ülkenin uluslararası arenadaki pozisyonlarının birbirine yakın olduğu belirtilen görüşmede, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS platformu çerçevesinde ortak çalışmaların önemi vurgulandı.

Ukrayna'daki durumun ele alındığı görüşmede, Putin bu konuda değerlendirmelerde bulundu, Şi de "Rusya'nın, güvenliğine yönelik dış güçler tarafından oluşturulan tehditler karşısında temel ulusal çıkarlarını korumak için attığı adımların meşruiyetine" dikkati çekti.

Putin ve Şi, iki ülke arasında çeşitli seviyelerde temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi, Ukrayna'daki durumu görüştü - Son Dakika

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