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Rusya, Karadeniz'e giren ABD savaş gemisini takibe aldı - Son Dakika

Rusya, Karadeniz'e giren ABD savaş gemisini takibe aldı

12.06.2021 00:10
Rusya, Karadeniz'e giren ABD savaş gemisini takibe aldı, System.String[]

ABD'ye ait USS Laboon isimli savaş gemisinin bugün Karadeniz'e girmesinden sonra Rusya tarafından yapılan açıklamada geminin takibe alındığı duyuruldu.

ABD'ye ait USS Laboon isimli savaş gemisinin bugün Karadeniz'e girmesinden sonra Rusya tarafından yapılan açıklamada geminin takibe alındığı duyuruldu.

ABD'ye ait USS Laboon isimli savaş gemisi bugün İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra Karadeniz'e girdi. Daha önce Karadeniz'e giren ABD savaş gemileri Rusya tarafından sürekli takip edilirken, bu geminin de takibe alındığı bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'e giren ABD savaş gemisinin takibe alındığı belirtilerek, "Karadeniz Filosu kuvvetleri ve araçları, 11 Haziran günü Karadeniz'e giren ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Laboon güdümlü füze destroyerinin kontrolüne başladı" denildi. - MOSKOVA

Amerika Birleşik Devletleri, Karadeniz, Rusya, Savaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya, Karadeniz'e giren ABD savaş gemisini takibe aldı - Son Dakika


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