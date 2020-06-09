Rusya, Kovid-19 vaka sayısını düşüremiyor - Son Dakika

Rusya, Kovid-19 vaka sayısını düşüremiyor

Moskova sokaklarından genel görüntüler Moskova caddesinden yoğun trafik detayları Moskova sokaklarından kalabalık insan manzaraları - Ülkede yarım milyona yaklaşan vaka sayısı artmaya devam ederken, salgının yeni hedefi Moskova dışındaki federatif bölgeler oldu Nijegorod, Sverdlovsk,...

Moskova sokaklarından genel görüntüler

Moskova caddesinden yoğun trafik detayları

Moskova sokaklarından kalabalık insan manzaraları - Ülkede yarım milyona yaklaşan vaka sayısı artmaya devam ederken, salgının yeni hedefi Moskova dışındaki federatif bölgeler oldu

Nijegorod, Sverdlovsk, Rostov, Krasnoyarsk bölgeleri, Dağıstan Cumhuriyeti'nde vakalar yüksek seviyelere ulaştı, ölümler arttı

Rusya'da çeyrek milyon kişi etkin bir şekilde hastalık taşıyıcısı durumunda

MOSKOVA (AA) – ALİ CURA - Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış uzun süredir düşmüyor.

Ülkede salgının yayılmasını önlemek için tedbirler alınsa da 16 Mayıs'tan bu yana vaka sayısı günlük yaklaşık 9 bin hasta tespiti ile yükselmeye devam ediyor.

Mayıs ayının başından itibaren ülkede ortalama günlük 10 bin civarında tespit edilen vaka sayısı, 16 Mayıs'ta 9 bin 200'e indi. 18 Mayıs'ta 8 bin 926'a gerileyen rakamlar bugüne kadar geçen süre diliminde 8 bin ile 9 bin arasındaki bantta takılı kaldı.

Mayıs ayının ortasından bu yana ülkede vaka sayısı en fazla 8 bin 338'e 27 Mayıs'ta düşürülebildi.

Son bir ayda ölü sayısında da dikkat çekici artış oldu. Bu sürede günlük 100'ün altına düşmeyen ölü sayısı 6 bini geçti.

Bugüne kadarki toplam 500 bine yakın hasta sayısının yarısı tedavi edilebilirken, çeyrek milyon kişi etkin bir şekilde hastalık taşıyıcısı olmayı sürdürüyor.

Ülke genelinde 300 binden fazla kişinin hala gözetim altında olması ise toplumda salgının etkin varlığının işareti olarak değerlendiriliyor.

Salgın federatif bölgelerde arttı

Başkent Moskova, salgının başladığı süreçte günlük vaka sayısı toplam vaka sayısının yarısına sahip iken, alınan önlemler sayesinde son günlerde bu oran dörtte bire düşürülebildi.

Ancak bu defa salgın ülkenin diğer bölgelerine sıçradı. Moskova, Moskova bölgesi ve St. Petersburg'dan sonra Nijegorod, Sverdlovsk, Rostov, Krasnoyarsk bölgeleri, Dağıstan Cumhuriyeti'nde vakalar yüksek seviyelere ulaştı. Bu bölgelerde günlük 300'ün üzerine çıkan vakalar tespit edilir oldu. Federatif bölgelerde Kovid-19 kaynaklı ölümler de arttı.

Nijegorod bölgesinde vakalar 12 bin 734, Sverdlovsk bölgesinde 7 bin 910, Rostov bölgesinde 6 bin 542, Dağıstan Cumhuriyeti'nde 6 bin 77'ye ve Krasnoyarsk bölgesinde 5 bin 617'ye ulaştı.

Toplam vaka sayısı başkent Moskova'da 198 bin 590, Moskova bölgesinde 45 bin 722, ülkenin ikinci büyük şehri St. Petersburg'da ise 19 bin 153'e çıktı.

Salgının Moskova dışına yayılması nedeniyle Rusya'nın diğer bölgelerine yönelik endişe de artmaya başladı.

Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, bir süre önce yaptığı açıklamada, Dağıstan, Kuzey Osetya ve Zabaykal bölgesinde salgın ile ilgili durumun endişe verici olduğunu açıklamıştı.

Bölgelerdeki kritik hale gelen duruma müdahale için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine Dağıstan Cumhuriyeti, İnguşetya Cumhuriyeti, Kuzey Osetya, Zabaykalskiy, Vladimir ve Pskov bölgelerine sağlık ekibi ve ilaç desteği gönderildi.

Başbakan Mihail Mişustin, yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 ile ilgili riskin devam ettiğini belirterek "İnsanlar için risk hala var. Herhangi bir acil duruma yanıt vermek için tamamen hazırlıklı olmak gerekiyor." uyarısında bulundu.

Ülke genelinde gelecek dönemdeki tehlikeyi önlemek için hastanelerdeki yoğun bakım yatak sayısı çoğaltıldı. Rusya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde 177 bin yataktan 25 binden fazlası yoğun bakım yatağı olarak hazırlandı.

Bölgelerdeki salgın sağlık sistemindeki sorunları ortaya çıkardı

Kovid-19'un Rusya genelinde yayılması bölgelerdeki sağlık sistemindeki aksaklıkları da ortaya çıkardı.

Muhalif kesimlerce hastanelerde sağlık personeli için yeteri kadar maske ve koruyucu elbise bulunmadığına dair iddialar ortaya atıldı.

Bu iddiaların yanı sıra bir grup uzman, sağlık kuruluşlarında yaşanan koruyucu malzeme yetersizliğinin hala devam ettiğini savundu.

RBK'nin haberine göre, ay başında doktor, sağlık uzmanı, hayır kuruluşu yöneticilerinden oluşan 28 kişi Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ve Sağlık Bakanı Mihail Muraşko'ya koruyucu malzeme yetersizliğiyle ilgili mektup yazdı.

Mektupta, sağlık personeli ve kurumları için koruyucu tıbbi malzeme eksikliğinin hala devam ettiği vurgulanarak sonbaharda yaşanması muhtemel salgının ikinci dalgasına karşı acil olarak bu sorunun çözülmesi talep edildi.

Salgının ilk dönemlerinde bölge yönetimlerinin Kovid-19 hastalarının taşınması ve tedavisini yapan sağlık personeline maaşlarının tam olarak yatırılmadığı da ortaya çıktı.

Rusya, Kovid-19 vaka sayısını düşüremiyor

Dağıstan, Moskova, Rostov, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 09:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, Kovid-19 vaka sayısını düşüremiyor - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı 40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz Songül Karlı, normalleşme başlar başlamaz tatile koştu Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış         
21:42
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor         
21:35
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın         
21:32
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu         
21:18
Dirift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü Dirift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü         
21:00
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı         
20:50
Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi         
20:50
İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı         
20:49
Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları yalanladı Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları yalanladı         
20:49
Giggs, efsane hocanın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi Giggs, efsane hocanın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi         
20:12
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 993 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 993 yeni vaka tespit edildi         
20:11
Gaziantep'te define aramak için kazdığı çukura düşen kişi, hayatını kaybetti Gaziantep'te define aramak için kazdığı çukura düşen kişi, hayatını kaybetti         
19:53
Doktora Doktora "Sizi boşuna dövmüyorlar" diyen çift gözaltına alındı         
19:42
Aranan zanlı, zihinsel engelli kızı kaçırıp 3 ay boyunca cinsel istismarda bulundu Aranan zanlı, zihinsel engelli kızı kaçırıp 3 ay boyunca cinsel istismarda bulundu         
19:34
Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor         
19:32
Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak         
19:29
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi, 18 yaş altı için kaldırıldı Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi, 18 yaş altı için kaldırıldı         
19:28
Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraaathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraaathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı         
19:25
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı         
19:16
Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı         
19:03
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur         
19:02
Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı         
18:47
Burundi Cumhurbaşkanı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Burundi Cumhurbaşkanı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
18:47
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı         
18:45
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı         
18:35
Hülya Avşar'ın evini de soyan Hülya Avşar'ın evini de soyan "Binbir Surat" lakaplı Zelkif Bay, cezaevinde öldü         
18:32
D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor         
18:22
Şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde korona çıktı Şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde korona çıktı         
18:19
Eski F.Bahçeli'nin satın almak istediği kulüp, mahkeme kararıyla küme düşmekten kurtuldu Eski F.Bahçeli'nin satın almak istediği kulüp, mahkeme kararıyla küme düşmekten kurtuldu         
18:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2020 22:01:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya, Kovid-19 vaka sayısını düşüremiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]