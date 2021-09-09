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RUSYA'NIN DOMATES VE BİBER İTHALATINA KISITLAMAYI KALDIRMASI ANTALYALI ÜRETİCİYİ SEVİNDİRDİ - Son Dakika

RUSYA'NIN DOMATES VE BİBER İTHALATINA KISITLAMAYI KALDIRMASI ANTALYALI ÜRETİCİYİ SEVİNDİRDİ

09.09.2021 18:10

RUSYA'NIN DOMATES VE BİBER İTHALATINA KISITLAMAYI KALDIRMASI ANTALYALI ÜRETİCİYİ SEVİNDİRDİ (ek)RUSYA'nın, Antalya ve İzmir'den domates ve biber ithalatına getirilen kısıtlamanın kaldırıldığını duyurduğu haberi, Antalya'da sevinçle karşılandı.

RUSYA'NIN DOMATES VE BİBER İTHALATINA KISITLAMAYI KALDIRMASI ANTALYALI ÜRETİCİYİ SEVİNDİRDİ (ek)

RUSYA'nın, Antalya ve İzmir'den domates ve biber ithalatına getirilen kısıtlamanın kaldırıldığını duyurduğu haberi, Antalya'da sevinçle karşılandı. Sektör temsilcileri, Rusya'nın domatese uyguladığı 50 biner ton olarak uygulanan kotanın da tamamen kaldırılmasını istiyor.

Rusya Federasyonu, pepino mozaik virüsü, domates lekeli solgunluk virüsü ve domates kahverengi rugose meyve virüsü tespit edildiği gerekçesiyle 11 Aralık 2020 tarihinde Antalya ve İzmir'den domates ve biber ithalatını yasakladı. Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı'nın (Rosselhoznadzor), Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün verdiği garantiye istinaden 9 Eylül 2021 tarihinden itibaren yaklaşık 10 aydır süren Antalya ve İzmir'de üretilen domates ve bibere getirilen ithalat yasağının kaldırıldığını duyurması, Antalya'da sektör temsilcileri, üreticiler ve ihracatçıları sevindirdi.

YENİ İHRACAT SEZONU ÖNCESİ YASAK KALDIRILDI

Söz konusu kısıtlama nedeniyle Antalya ve İzmir menşeli ürünlerin yaklaşık 10 aydır Rusya'ya ihraç edilemediğini belirten Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Şimdi o kısıtlamayı kaldırdılar. Türkiye'den Rusya'ya hem domates hem de biber ihracatı ağırlıklı olarak zaten Antalya'dan yapılıyordu. Virüs sebep gösterilerek sadece bu iki ilin ürünleri kısıtlanmıştı ama aslında virüs olayı çok da gerçeği yansıtmıyordu. Bu süreçte ciddi görüşmelerimiz oldu ve özellikle yeni ihracat sezonu öncesinde bu yasağın kaldırılması çok iyi oldu. Çünkü henüz daha bizim yeni sera ürünlerimiz çıkmadı, yaklaşık bir ay sonra çıkacak. İhracatımız da böylelikle yeniden başlar. Çok sevindirici bir haber, ihracatçılarımız ve üreticilerimize hayırlı olmasını dilerim dedi.

SIRADA KOTA VAR

Rusya'nın uyguladığı kota uygulamasının ise hala kaldırılmadığına dikkati çeken BAİB Başkanı Çavuşoğlu, şunları söyledi

Domates ihracatına yönelik kotayla ilgili süreç devam ediyor. En son açılan 50 bin tonluk kota da henüz dolmadı. Hesaplarımıza göre şubat ayına kadar ihracatımızda sorun görünmüyor. Biberde ise herhangi bir kota uygulaması yoktu. Kota uygulamasının da tamamen kaldırılması için girişimlerimiz devam ediyor ve kotanın da kaldırılmasını bekliyoruz.

'BU KARAR OLUMLU'

Rusya'nın yasağı kaldırmasıyla ilgili resmi kararın henüz ilgili makamlara ulaşmadığını belirten Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır ise, Kısıtlamaların her türlüsünü zaten kabul edemiyoruz, çünkü ticaretimizi engelliyor. Bu kısıtlamanın kalkması da Antalyalı üreticimizin ürünlerinin ihracatı için yararlı bir sonuç olmuştur. Yeni açılacak ihracat sezonu öncesi bu haber bizim için çok olumlu. Domates için uygulanan kotanın da bir an önce kaldırılması iki ülke ticaretinin gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Antalya ve İzmir'e uygulanan kısıtlamanın kaldırılmasına sevindik, mevcut kota uygulamasının da kalkması iki ülke karşılıklı ticaretimizin gelişmesi için çok sağlıklı olacaktır diye konuştu.

RUSYA'NIN DOMATES VE BİBER İTHALATINA KISITLAMAYI KALDIRMASI ANTALYALI ÜRETİCİYİ SEVİNDİRDİ
RUSYA'NIN DOMATES VE BİBER İTHALATINA KISITLAMAYI KALDIRMASI ANTALYALI ÜRETİCİYİ SEVİNDİRDİ
RUSYA'NIN DOMATES VE BİBER İTHALATINA KISITLAMAYI KALDIRMASI ANTALYALI ÜRETİCİYİ SEVİNDİRDİ
RUSYA'NIN DOMATES VE BİBER İTHALATINA KISITLAMAYI KALDIRMASI ANTALYALI ÜRETİCİYİ SEVİNDİRDİ

Antalya, Domates, İzmir, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RUSYA'NIN DOMATES VE BİBER İTHALATINA KISITLAMAYI KALDIRMASI ANTALYALI ÜRETİCİYİ SEVİNDİRDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: RUSYA'NIN DOMATES VE BİBER İTHALATINA KISITLAMAYI KALDIRMASI ANTALYALI ÜRETİCİYİ SEVİNDİRDİ - Son Dakika
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