"Astoria Grande" kruvaziyeri 779 yolcusuyla ikinci kez Amasra'ya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

"Astoria Grande" kruvaziyeri 779 yolcusuyla ikinci kez Amasra'ya geldi

14.09.2022 13:48
"Astoria Grande" kruvaziyeri 779 yolcusuyla ikinci kez Amasra'ya geldi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 779 Rus turist taşıyan "Astoria Grande" adlı yolcu gemisi, ikinci kez Amasra Limanı'na demir attı.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 779 Rus turist taşıyan "Astoria Grande" adlı yolcu gemisi, ikinci kez Amasra Limanı'na demir attı.

İstanbul'un ardından Amasra Limanı'na yanaşan Panama bandıralı geminin yolcularını, Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer ilgililer karşıladı.

Turistler, işlemlerinin ardından ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Geminin akşam saatlerinde Sinop'a gitmek üzere hareket edeceği öğrenildi.

"Astoria Grande" ilk kez 3 Ağustos'ta 350 yolcusuyla Amasra'ya gelmişti.

YORUMLAR
500
Rusya'nın gazı kesmesinin ardından Balkan ülkelerinin liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım talep etti Rusya'nın gazı kesmesinin ardından Balkan ülkelerinin liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım talep etti İsviçreli bakandan enerji krizine karşı tasarruf önerisi: Birlikte duş alın İsviçreli bakandan enerji krizine karşı tasarruf önerisi: Birlikte duş alın
Kaynak: AA

Amasra, turist, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Astoria Grande' kruvaziyeri 779 yolcusuyla ikinci kez Amasra'ya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:38 Gökhan Güney'in gelini Ece Güney, evinde yangın çıkardığı iddiasıyla mahallesinde saldırıya uğradı
13:14 Bruma'yı göndermeye hazırlayan Fenerbahçe'ye son dakika şoku! İsrail ekibi oyuncunun maaşını fazla buldu
13:07 Sosyal konut projesinde kazma vuruluyor! İlk temel, ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılacak
12:50 Bakanı Kurum, sosyal konut projesinde detayları paylaştı: Başvuruda hane geliri şartı var
12:31 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlendi: 3 kurşun isabet eden görevlinin durumu kritik
12:28 Chelsea Teknik Direktörü Potter'a, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olmadığı söylenince: Galatasaray'a karşı başarılı olduk
12:23 ABD, MS 69 yılına ait 1 milyon dolarlık antik sikkeyi İsrail'e geri verdi
12:14 Domenec Torrent, Süper Lig'e geri dönüyor! Çalıştıracağı takımın maçını tribünden izlemişti
12:13 Nesli tükenme tehlikesi altında! Tunceli'de yaban keçisi avlayan adam 253 bin lira cezası aldı
12:00 Almanya'da polis şiddeti! Arap kökenli kişiye yapılanlar sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 13:48:51. #1.11#
SON DAKİKA: "Astoria Grande" kruvaziyeri 779 yolcusuyla ikinci kez Amasra'ya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement