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Amasra, turist, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Astoria Grande' kruvaziyeri 779 yolcusuyla ikinci kez Amasra'ya geldi - Son Dakika

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