Rusya Savunma Bakanı Şoygu: "Ukrayna'da son 10 günde 170 paralı savaşçı yok edildi" - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu: "Ukrayna'da son 10 günde 170 paralı savaşçı yok edildi"

05.07.2022 13:13
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: "Ukrayna'da son 10 günde 170 paralı savaşçı yok edildi"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'da savaşta son 10 günde 170 paralı savaşçının yok edildiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'da savaşta son 10 günde 170 paralı savaşçının yok edildiğini söyledi.

Şoygu, başkent Moskova'da askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Rus güçlerinin Ukrayna'da ilerlemesi sonucu yabancı paralı savaşçılar ve özel askeri şirketlerin elemanlarının sayısının azaldığını belirten Şoygu, "Son 10 günde paralı savaşçılardan 170'i yok edildi, 99'u ise askeri eylemlerde yer almaktan vazgeçti ve Ukrayna topraklarını terk etti." dedi.

Karadeniz ve Azak Denizi sularındaki gemilerin güvenliğinin sağlanması yönünde önlemler aldıklarını dile getiren Şoygu, "Sivil gemilerin hareket etmesi için 2 insani koridor oluşturduk. Mariupol'deki limanın sularındaki mayın tehlikesi tamamen ortadan kaldırıldı." diye konuştu.

Ukrayna'nın Luhansk bölgesini tamamıyla ele geçirdiklerine dikkati çeken Şoygu, bu bölgedeki halka destek sağladıklarını belirtti.

"Ukrayna'ya 28 binden fazla ton askeri yük teslim edildi"

Batılı ülkelerin Ukrayna ile ilgili eylemlerine değinen Şoygu, "Batı, Ukrayna'daki çatışmaları uzatma umuduyla Kiev yönetimine geniş çaplı silah sevkiyatını sürdürüyor. Ukrayna'ya 28 binden fazla ton askeri yük teslim edildi." ifadelerini kullandı.

Şoygu, söz konusu silahların bir kısmının Orta Doğu bölgesinde ve karaborsada yayıldığını söyledi.

"Ukrayna'da toplam 231 uçak imha edildi"

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov da Rus güçlerinin Ukrayna'da askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirterek "Harkiv şehrinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 93. Mekanize Tugay'nın 150'ye kadar asker ve 12 askeri teçhizat Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nce yüksek hassasiyetli silahla yok edildi." dedi.

Donetsk bölgesinde 2 yönetim merkezi ile 4 "Uragan" ve "Grad" çok namlulu roketatar, Harkiv bölgesinde 4 mühimmat deposu, Mıkolayiv bölgesinde de 3 yönetim merkezi, "S-300" hava savunma sisteminin radar istasyonu ile yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı merkezin yüksek hassasiyetli silahla vurulduğunu aktaran Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait "Su-25" tipi savaş uçağı ile 3 insansız hava aracının düşürüldüğünü kaydetti.

Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 231 uçak, 134 helikopter, 1451 insansız hava aracı, 353 hava savunma füze sistemi, 3 bin 910 tank ve zırhlı araç, 716 çok namlulu roketatar, 3 bin 92 obüs ve havan topu ile 4 bin 16 özel askeri araç imha edildi." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Sergey Şoygu, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya Savunma Bakanı Şoygu: 'Ukrayna'da son 10 günde 170 paralı savaşçı yok edildi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya Savunma Bakanı Şoygu: "Ukrayna'da son 10 günde 170 paralı savaşçı yok edildi" - Son Dakika
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