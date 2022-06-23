Rusya: Ukrayna'da 211 uçak, 132 helikopter, 3 bin 750 tank ve zırhlı araç yok ettik - Son Dakika
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Rusya: Ukrayna'da 211 uçak, 132 helikopter, 3 bin 750 tank ve zırhlı araç yok ettik

23.06.2022 15:09
Rusya: Ukrayna'da 211 uçak, 132 helikopter, 3 bin 750 tank ve zırhlı araç yok ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da bugüne kadar 211 uçak, 132 helikopter, 3 bin 750 tank ve zırhlı aracın yok edildiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da bugüne kadar 211 uçak, 132 helikopter, 3 bin 750 tank ve zırhlı aracın yok edildiğini söyledi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun önemli kayıplar vermeye devam ettiğini öne süren Konaşenkov, Luhansk bölgesinde Mirnaya Dolina yerleşim birimi yakınında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 57. Motorlu Piyade Tugayı ve 34. Taburu askerlerinin yenildiğini, iki gün içinde 150'den fazla askerin öldüğünü, 450'den fazlasının yaralandığını bildirdi.

Donetsk'te Klinovoye yerleşim biriminde Ukrayna 30. Mekanize Tugayı birliklerinin yarısının kayba uğradığını ifade eden Konaşenkov, 170'ten fazla asker ve subayın ağır yaralı olarak muharebe alanından tahliye edildiğini dile getirdi.

Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli füzelerle Mıkolayiv bölgesinde 49 akaryakıt rezervuarı ve hangarlarda bulunan yabancı üretim dahil 50 kadar çok namlulu roketatarı yok ettiğini belirten Konaşenkov, aynı bölgede ayrıca 3 zırhlı onarım üssünü imha ettiklerini aktardı.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin Harkiv bölgesinde Konstantinovka yakınlarında 96 askeri bölge ve saha radar noktasını vurduğunu ifade eden Konaşenkov, füze ve topçu birliklerinin 364 bölgeyi ateş altına aldığını, Kubanskiy Adası'nda 155 milimetrelik M-777 obüsü imha ettiklerini anlattı.

Hava kuvvetleri, füze ve topçu birliklerinin saldırıları sonucunda 650'den fazla Ukraynalı milliyetçi gücün etkisiz hale getirildiğini söyleyen Konaşenkov, Yılan Adası dahil Herson, Harkiv, Donetsk, Luhansk bölgelerindeki farklı yerlerde 21 Ukrayna insansız hava aracını düşürdüklerini bildirdi.

Konaşenkov, "211 uçak, 132 helikopter, 1329 insansız hava aracı, 349 hava savunma füze sistemi, 3 bin 750 tank ve zırhlı araç, 647 çok namlulu roketatar, 2 bin 88 obüs ve havan topu, 3 bin 818 özel askeri araç vuruldu." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Tragger, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna'da 211 uçak, 132 helikopter, 3 bin 750 tank ve zırhlı araç yok ettik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya: Ukrayna'da 211 uçak, 132 helikopter, 3 bin 750 tank ve zırhlı araç yok ettik - Son Dakika
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