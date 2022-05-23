Rusya: Ukrayna'nın Herson ve Harkiv'de 3 Su-25 uçağını vurduk - Son Dakika
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Rusya: Ukrayna'nın Herson ve Harkiv'de 3 Su-25 uçağını vurduk

23.05.2022 12:36
Rusya: Ukrayna'nın Herson ve Harkiv'de 3 Su-25 uçağını vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Herson ve Harkiv bölgelerinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 3 Su-25 savaş uçağını vurduklarını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Herson ve Harkiv bölgelerinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 3 Su-25 savaş uçağını vurduklarını söyledi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'daki taarruzların sürdüğünü kaydeden Konaşenkov, uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle Donbas'a gönderilmek üzere Jitomir bölgesindeki Malin tren istasyonu civarında bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin İvano-Frankivsk 10. Dağ Muharebe Tugayı'na ait silah ve askeri teknik araçların vurulduğunu bildirdi.

Bir günde havadan yüksek hassasiyetli füzelerle Donetsk bölgesinde Bahmut yerleşim birimi yakınlarında "Sever" muharebe taktik grubunun iletişim merkeziyle 4 komuta merkezi, Soledar, Sol, Bahmut, Berestovoye Zakotnoye ve Nırkovo yerleşim birimleri civarında 6 cephanelik ve 48 askeri alanın imha edildiğini ifade eden Konaşenkov, Bahmut civarında ayrıca Osa- AKM hava savunma füze sisteminin de vurulduğunu dile getirdi.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin Krasniy Limanı'nda cephanelik ve 39 askeri alanı vurduğunu aktaran Konaşenkov, bunun sonucunda 230 Ukraynalı milliyetçi gücün ve 33 askeri teknik aracın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Rus hava savunma sistemlerinin bir gün içinde Ukrayna hava kuvvetlerine ait Herson bölgesinde Kiselevka yerleşim birimi yakınlarında 2, Harkiv bölgesinde Pavlograd üzerinde ise 1 olmak üzere toplam 3 Su-25 savaş uçağını vurduğunu kaydeden Konaşenkov, Ukrayna'ya ait farklı yerlerde 13 insansız hava aracının imha edildiğini bildirdi.

Konaşenkov, Herson bölgesinde havada 2 Toçka-U balistik füzenin yok edildiğini, İzyum, Topolskoye, Semenovka ve Bikino yerleşim birimi yakınlarında da 8 Smerç çok namlulu roketatar mermisinin havada vurulduğunu ifade etti.

Füze ve topçu birliklerinin 73 komuta merkezi ve 578 askeri alanı ateş altına aldığını aktaran Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 177 uçak, 125 helikopter, 990 insansız hava aracı, 319 hava savunma füze sistemi, 3 bin 226 tank ve zırhlı araç, 421 çok namlulu roketatar, 1643 obüs ve havan topu, 3106 özel askeri araç yok edildi." dedi.

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Harkiv bölgesinde kültür merkezi Rus füzesiyle vuruldu: 7 yaralı Harkiv bölgesinde kültür merkezi Rus füzesiyle vuruldu: 7 yaralı Harkiv bölgesinde kültür merkezi Rus füzesiyle vuruldu: 7 yaralı Harkiv bölgesinde kültür merkezi Rus füzesiyle vuruldu: 7 yaralı
Kaynak: AA

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