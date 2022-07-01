Rusya-Ukrayna savaşının akıllı telefon pazarına faturası ağır oldu!

Akıllı telefon pazarı, son yıllarda yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle ciddi bir krizin eşiğinde. Çip krizi ve pandemi derken şimdi de Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdi ve sektörü derinden etkiledi. Hatta savaş öncesi büyük oranda toparlanmaların yaşandığı alanda yeniden düşüşler başladı. Peki akıllı telefon pazarı, an itibariyle ne durumda?

Küresel akıllı telefon pazarında önemli düşüş

2019'da hayatımıza giren koronavirüsün etkileri günümüzde yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Hatta 2021 yılında akıllı telefon pazarında 5 sene aradan sonra ilk kez büyüme kaydedildi. Ancak Rusya-Ukrayna krizi patlak verdikten sonra oklar yeniden aşağıya çevrildi.

Pazar araştırma firması Counterpoint Research, geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni raporunda küresel akıllı telefon pazarındaki son durumu gözler önüne serdi. Buna göre koronavirüsün hakim olduğu 2020 yılından itibaren satışlar ilk kez 100 milyonun altına geriledi.

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Tabii burada sadece savaştan bahsetmek doğru olmaz. Zira halihazırda enflasyon, koronavirüs ve Çin'deki durgunluk -karantina nedeniyle- gibi etkenler de pazarın gerilemesinde büyük öneme sahip. Counterpoint Research, burada aylık yüzde 4 ve yıllık bazdaysa yüzde 10'luk bir düşüş olduğunu belirtiyor.

Rapora baktığımıza iki etkenin daha çok ön plana çıktığını söyleyebiliriz: Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin'deki karantina. Bunlar, küresel tedarik zincirini derinden etkiliyor ve akıllı telefonlara olan talebin düşmesine neden oluyor.

Tabii bu böyle devam etmeyecek. Zira Counterpoint makro indeksine göre pazarda bu yaz da düşüşler devam edecek. Ancak bu yılın ikinci yarısından itibaren toparlanmalar başlayacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Küresel akıllı telefon sekötrü eski seviyelere ne zaman döner? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!