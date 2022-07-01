Rusya-Ukrayna savaşının akıllı telefon pazarına faturası ağır oldu! - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya-Ukrayna savaşının akıllı telefon pazarına faturası ağır oldu!

01.07.2022 13:53
Rusya-Ukrayna savaşının akıllı telefon pazarına faturası ağır oldu!

Pazar araştırma firması Counterpoint Research, yeni raporunda küresel akıllı telefon pazarındaki son durumu gözler önüne serdi.

Akıllı telefon pazarı, son yıllarda yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle ciddi bir krizin eşiğinde. Çip krizi ve pandemi derken şimdi de Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdi ve sektörü derinden etkiledi. Hatta savaş öncesi büyük oranda toparlanmaların yaşandığı alanda yeniden düşüşler başladı. Peki akıllı telefon pazarı, an itibariyle ne durumda?

Küresel akıllı telefon pazarında önemli düşüş

2019'da hayatımıza giren koronavirüsün etkileri günümüzde yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Hatta 2021 yılında akıllı telefon pazarında 5 sene aradan sonra ilk kez büyüme kaydedildi. Ancak Rusya-Ukrayna krizi patlak verdikten sonra oklar yeniden aşağıya çevrildi.

Rusya-Ukrayna savaşının akıllı telefon pazarına faturası ağır oldu!

Pazar araştırma firması Counterpoint Research, geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni raporunda küresel akıllı telefon pazarındaki son durumu gözler önüne serdi. Buna göre koronavirüsün hakim olduğu 2020 yılından itibaren satışlar ilk kez 100 milyonun altına geriledi.

Dünyanın en tehlikeli akıllı telefonları belli oldu!

Tabii burada sadece savaştan bahsetmek doğru olmaz. Zira halihazırda enflasyon, koronavirüs ve Çin'deki durgunluk -karantina nedeniyle- gibi etkenler de pazarın gerilemesinde büyük öneme sahip. Counterpoint Research, burada aylık yüzde 4 ve yıllık bazdaysa yüzde 10'luk bir düşüş olduğunu belirtiyor.

Rapora baktığımıza iki etkenin daha çok ön plana çıktığını söyleyebiliriz: Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin'deki karantina. Bunlar, küresel tedarik zincirini derinden etkiliyor ve akıllı telefonlara olan talebin düşmesine neden oluyor.

Tabii bu böyle devam etmeyecek. Zira Counterpoint makro indeksine göre pazarda bu yaz da düşüşler devam edecek. Ancak bu yılın ikinci yarısından itibaren toparlanmalar başlayacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Küresel akıllı telefon sekötrü eski seviyelere ne zaman döner? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Rusya'dan Ukrayna'ya savaşın son bulması için tek şart: Silahları bırakın Rusya'dan Ukrayna'ya savaşın son bulması için tek şart: Silahları bırakın Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle maça çıkamayan Erik Botheim için Galatasaray harekete geçti Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle maça çıkamayan Erik Botheim için Galatasaray harekete geçti Son dakika gündem: Ukrayna-Rusya arasında savaşın başından bu yana en büyük esir takası Son dakika gündem: Ukrayna-Rusya arasında savaşın başından bu yana en büyük esir takası
Kaynak: Shiftdelete

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya-Ukrayna savaşının akıllı telefon pazarına faturası ağır oldu! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
13:46 Amasya'da yedikleri yemekten zehirlenen 180 fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı
13:43 Oktay Kaynarca'nın yeni dizisinden ilk kareler yayınlandı! İşte ATV'nin yeni dizisi Bu Cihana Sığmazam'dan ilk görüntüler
13:31 Erdoğan, Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katılmasıyla ilgili yapılan eleştirilere sert cevap: Bu ülkede artık laiklik tartışması diye bir şey kalmamıştır
13:22 Ünlü rapçi Cardi B'nin sözleri sosyal medyayı salladı! "Bacaklarımı bir de filtresiz görün" diyen Cardi B'nin dürüst davranışı takdir topladı
13:20 Cenk Tosun Beşiktaş'ta! Tecrübeli golcüyle 1+1 yıllık anlaşma sağlandı
13:18 Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'ya mesajı verdi: Her şey onların kucağında, elimizde kapı gibi belgeler var, gereğini yaparız
13:13 Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Celta Vigo ile olan sözleşmesini feshetti
13:08 Erdoğan'dan asgari ücret zammı hakkında açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz var
13:04 İki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu cezaevine gönderildi
13:01 Erdoğan'dan idam açıklaması: Parlamentonun böyle bir karar alması halinde ben böyle bir kararı onaylarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 13:57:02. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşının akıllı telefon pazarına faturası ağır oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement