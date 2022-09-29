Seferberlik ilanından sonra Gürcistan'a geçen Ruslar yolculuklarını anlattı

Rusya vatandaşları, ülkelerinde 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan edildiğinden beri kara yolu ile Gürcistan'a girenlerin sayısının yaklaşık yüzde 45 artması nedeniyle zorlaşan yolculuğu AA muhabirine anlattı.

Genelde kalabalık olan Rusya ile Gürcistan arasında faal tek sınır kapısı Kazbegi'deki geçişler, Rusya Federasyonu'nda kısmi seferberlik ilan edildiğinden bu yana çıkış yapan Rus vatandaşlarının sayısının önemli ölçüde artması sebebiyle zorlaşmaya başladı.

Binlerce Rus vatandaşının Gürcistan'a akın etmesi sonucu araç trafiği ve insan kalabalığın oluştuğu Rusya'nın Kuzey Osetya bölgesindeki Vladikavkaz şehirden Gürcistan sınırına kadar ulaşmak güçleşti.

Rusya'dan Gürcistan'a geçiş birkaç gün sürüyor

AA muhabirine konuşan Rus vatandaşları, Kafkas Dağları'ndaki Dariali Vadisi'nde bulunan Kazbegi Sınır Kapısı'na ulaşana kadar bazı kişilerin günlerce yolda kaldığını, özellikle havaların soğumaya başlamasıyla bu sürecin daha da zorlaştığını belirtti.

Rusya vatandaşı Murat, Krasnodar şehrinden Gürcistan'a geldiğini ifade ederek "Yolculuğum 4 gün sürdü. Buradan 2 gece sınır kapısında geçirdim çünkü uzun kuyruklar var, ciddi insan akını var." dedi.

Rusya'dan Gürcistan'a girenlerin sayısının özellikle ülkesinde ilan edilen kısmi seferberlik neticesinde arttığını, Rusya tarafında ciddi araç trafiği oluştuğunu belirten Murat, "Çok fazla insan karşıda kaldı, yemeksiz, susuz. Çocuklarla geceyi yolda geçirmek zorunda kalıyorlar. Ayrıca oraya insani yardımı yaparak yemek ve içecekleri getirenlere teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

"15 kilometre yürüdüm"

Sabah saatlerinde Gürcistan'a giren 26 yaşındaki Şamil, "15 kilometre yürüdüm. Ardından da iki gece sınır kapısında kaldım." dedi.

Çok sayıda kişinin Gürcistan'a girmeye çalıştığına dikkati çeken Şamil, "Tüm bunlar (zorluklar) insan ve araç kalabalığı nedeniyle oluyor. Araç çok daha fazla. Orada 4-5 gün bekleyen, orada gece kalan insanları gördüm." diye konuştu.

Kapıdan motorla daha hızlı geçmek mümkün

Gürcistan'a motor ile giren 30 yaşındaki Moskovalı Danilo, asıl insan ve araç kalabalığın Rusya tarafında olduğunu dile getirdi.

Çok fazla aracın Gürcistan'a girmeye çalışması nedeniyle yolun birkaç günü aldığını anlatan Danilo, "Araç trafiği nedeniyle motorla daha hızlı bir şekilde geldim. Araçla gelmeye kalkarsan orada çok kalman gerekebilir." dedi.

Gazetecilere konuşan Rus vatandaşlarının çoğu genelde Gürcistan'a gelişlerinin gerçek sebebini belirtmekten kaçınıyor. Bazıları turist olarak geldiğini söylüyor.

23 Eylül'den 27 Eylül'e kadar 78 bin 742 kişi Gürcistan'a girdi

Gürcistan İçişleri Bakanlığınca 23-27 Eylül'de 78 bin 742 Rus vatandaşının ülkeye giriş yaptığı duyurulmuştu.

İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, gazetecilere yaptığı açıklamada, son bir haftada Rusya'dan Gürcistan'a giren Rus vatandaşların sayısının yüzde 40-45 arttığını söyledi.

Gürcistan'daki bazı muhalefet partilerinin temsilcileri, Rusya'nın Gürcistan topraklarının yüzde 20'sini işgal ettiğini hatırlatarak Rus vatandaşlarının ülkeye akın etmesine tepki gösteriyor.

Muhalefet, hükümeti Rusya'dan ülkeye girenlere kısıtlamalar getirmeye davet ediyor.