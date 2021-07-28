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Rusya ve ABD heyetleri Cenevre'de bir araya geldi - Son Dakika

Rusya ve ABD heyetleri Cenevre'de bir araya geldi

28.07.2021 20:22
Rusya ve ABD heyetleri Cenevre'de bir araya geldi, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın silah kontrolü konusunda 2 ülke arasında görüşmelerin başlatılması konusundaki talimatı üzerine ABD ve Rus heyetleri İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın silah kontrolü konusunda 2 ülke arasında görüşmelerin başlatılması konusundaki talimatı üzerine ABD ve Rus heyetleri İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde yüz yüze görüşmüştü. İki lider 2 ülke arasında silah kontrolü konusunda yaşanılan anlaşmazlığın giderilmesi üzerine tarafların durumu görüşmesi kararı almıştı. Liderlerin talepleri doğrultusunda ABD ve Rus heyetleri Cenevre'de bir araya geldi.

Heyetler toplantıda ellerinde bulunan nükleer silahların durumunun yanı sıra Ukrayna'daki iç savaş, karşılıklı siber saldırılar, Rus ve Amerikalı mahkumların iadesi ve 2 ülke arasında anlaşılamayan diğer konuları ele alındı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, ABD heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Rus heyetine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov başkanlık etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, "2 ülkenin başkanları talimatları doğrultusunda tarafların stratejik istikrarı korumaya yönelik yaklaşımları, silahların kontrolü üzerine beklentiler ve risklerin azaltılmasına yönelik tedbirler konularında istişareler yapıldı" denildi.

"Profesyonel ve esaslı"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise yaptığı açıklamada, "uzman çalışma grupları için konuların belirlenmesini" amaçlayan gayri resmi istişarelerin ardından iki tarafın eylül ayı sonlarında yeniden toplanma konusunda anlaştığını ifade etti. Görüşmeleri "profesyonel ve esaslı" olarak nitelendiren Price, görüşmede ABD tarafının politika önceliklerinin, mevcut uluslararası güvenlik ortamının, yeni nükleer silahların kontrolüne ilişkin beklentilerin ve daha sonraki müzakerelerin formatının tartışıldığını aktardı.

"Hemen hemen sıfırdan başlayan yeni bir ABD yönetimiyle başlıyoruz"

Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'ndeki İleri Düzey Amerikan Araştırmaları Merkezi'nde kıdemli araştırma görevlisi olan Andrey Baklitskiy Cenevre'deki gazetecilere verdiği demeçte, "Hemen hemen sıfırdan başlayan yeni bir ABD yönetimiyle başlıyoruz. Bu sadece tanışıp selamlaşmak ve bazı temel anlayışları oluşturmaya çalışmak" dedi. - MOSKOVA

Rusya ve ABD heyetleri Cenevre'de bir araya geldi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya ve ABD heyetleri Cenevre'de bir araya geldi - Son Dakika


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