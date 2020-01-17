Rusya ve Türk Atıcılık Milli Takımları Erdemli'de kampa girdi

JAPONYA'nın Tokyo kentinde düzenlenecek 'Tokyo Olimpiyatı'nda yarışacak 37 kişilik havalı ve ateşli silahlar Rusya ve Türkiye atıcılık milli takımı kafilesi, Mersin'in Erdemli ilçesinde 12 günlük kampa girdi.

Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Ahmet Kılınç , 37 kişilik Rus atıcılık kafilesi ile birlikte 14 kişilik Türk Milli Takım kafilesinin de Erdemli Atış Poligonu'nda çalışmalara başladığını söyledi. Çalışmaların bir gününü Erdemli ve çevresindeki tarihi ve turistik yerlerin gezdirilerek bölgenin sporculara tanıtımının yapılacağını kaydeden Kılınç, dünyanın en büyük atıcılık tesislerinden birisi olan Erdemli Atış Poligonu'nda Rus milli takımını ağırlamaktan mutlu olduklarını belirtti. Rusya'da kış şartlarının ağır olmasından dolayı Tokyo Olimpiyatları öncesi kampı Türkiye'de yapmaya karar verdiklerini Mersin'i tercih etmelerinin sebebinin de bölgenin sıcak olmasından kaynaklandığını vurgulayan Kılınç, şöyle konuştu:

"Rusya Atıcılık Milli takımı Erdemli'de kamp yapıyor. Dünyanın en iyi atıcılık takımı da Ruslardan oluşuyor. Türkiye'ye ilk kez kampa gelen Rus milli takımının 10 olimpiyat kotası var. Bunu artırmanın yollarını aramaktalar. Türk Milli Takımı'nın da 3 kotası var. Bu rakamı Polonya 'da yapılacak Avrupa Şampiyonası ve Çek Cumhuriyeti 'nde yapılacak olan Dünya Şampiyonası 'nda 6'ya çıkartmanın çabası içindeyiz. Rus milli takımı ile aynı çatı altında çalışmak güzel bir olgu. Rus sporcular tesislerimizi çok beğendiler. Rus milli takımı ile 12 gün birlikte olacağız. Türk milli takımı sporcularımız antrenman çalışmalarını neşe içinde yapıyor."

Rusya Atıcılık Milli Takımı Başantrenörü Goldobina Tatiana, kamp için Mersin'i tercih etmelerinde hem tesisin güzel olması hem de hava şartlarının Rusya'ya göre daha elverişli olmasının etkili olduğunu belirterek, 37 kişi ile kampa geldiklerini 10 kişilik kotayı artırmak için yoğun çaba harcayacaklarını dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Türk milli takımı antrenmanda

-Rus milli takımı antrenmanda

-Antrenman genel görüntü

-Rus atıcılık takım antrenörü Goldobina Tatiana ile röportaj

-Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Ahmet Kılınçoğlu ile röportaj

- Erdemli