Rusya yabancı veri saklama cihazlarını yasakladı - Son Dakika
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Rusya yabancı veri saklama cihazlarını yasakladı

6 saat önce

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, gelecek iki yıl içinde, hükümet ihtiyaçları için yabancı veri saklama cihazları satın alınmasının yasaklanmasını öngören yasayı imzaladı.

Rusya yabancı veri saklama cihazlarını yasakladı, System.String[]

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, gelecek iki yıl içinde, hükümet ihtiyaçları için yabancı veri saklama cihazları satın alınmasının yasaklanmasını öngören yasayı imzaladı.

Söz konusu yasayı sunan Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, söz konusu uygulamayla Rus şirketlerin mikroelektronik üretimini artırmasını hedefliyor. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, yasayla ilgili "bu piyasanın kamu sektörü genelinde üretimi yıllık yaklaşık 140 milyon dolar (8-9 milyar ruble) değerinde, hükümet kurumlarından satın alım sürecinde bu değerde sipariş bekliyoruz" dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aralık ayı başında ülke genelinde Rus yazılımı barındırmayan bütün akıllı cihazların yasaklanmasını öngören bir yasa imzalamıştı.


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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:52 Kaynak: DHA
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