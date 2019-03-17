Ryan Donk, 1 Yıl Daha Galatasaray'da
54 dakika önce
Galatasaray'ın Hollandalı orta saha oyuncusu Ryan Donk'un sözleşmesi 1 yıl uzadı.
Galatasaray
'ın Hollandalı orta saha oyuncusu Ryan Donk
'un sözleşmesi 1 yıl uzadı.
Sarı-kırmızılı ekibe Kasımpaşa
'da 2015-2016 sezonunun devre arasında transfer edilen Donk ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı. Geçen sezon sonunda sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
Yapılan yeni anlaşmada Ryan Donk'un sarı-kırmızılı takımda 21 Süper Lig ve Avrupa
kupası maçına çıkması durumunda sözleşmesinin 1 yıl daha uzayacağı maddesi yer aldı.
Galatasaray'da bu sezon 14 Süper Lig, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 UEFA Avrupa Ligi müsabakasında forma giyen Donk'un sözleşmesi kendiliğinden 1 yıl daha uzadı.
Donk, sarı-kırmızılı kulüpten gelecek sezon için 1 milyon 895 bin avro garanti ücret alacak. Hollandalı futbolcuya Süper Lig ve Avrupa kupalarında takımın alacağı her bir puan için net 5 bin avro ödenecek. Gelecek sezon 21 lig ve Avrupa kupası maçında oynaması durumunda Donk'a ekstradan 300 bin avro daha verilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:13 Kaynak: AA
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