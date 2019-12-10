Son Dakika Haberleri: S-400 ve F-35 krizi - Amerikan Kongresi'nden Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın
BBC
Son Dakika Dünya S-400 ve F-35 krizi - Amerikan Kongresi'nden Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın - Son Dakika Dünya

S-400 ve F-35 krizi - Amerikan Kongresi'nden Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

6 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu'nun Silahlı Hizmetler Komisyonları, aylar süren pazarlıkların ardından Amerikan Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 738 milyar dolarlık 2020 yılı bütçesinde anlaşma sağladı.

S-400 ve F-35 krizi - Amerikan Kongresi'nden Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın, System.String[]

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu'nun Silahlı Hizmetler Komisyonları, aylar süren pazarlıkların ardından Amerikan Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 738 milyar dolarlık 2020 yılı bütçesinde anlaşma sağladı. İki komisyon da, Trump yönetimine, Rus S-400 füze savunma sistemini satın aldığı için Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrısı yaptı.

Komisyonların üzerinde mutabık kaldığı Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın (NDAA) yıl bitmeden ABD Kongresi'nden geçmesi ve Başkan Donald Trump'ın onayına sunulması bekleniyor.

İki Komisyon'un Türkiye'yle ilgili önerileri ise bağlayıcılığı değil ve tavsiye niteliğinde.

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu Silahlı Kuvvetler Komisyonları, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye transferinin yasaklanmasını istedi.

Komisyonlar, Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemini satın almasının F-35 programını tehdit ettiğini ve Trump yönetiminin Ankara'ya yaptırım uygulamasını gerektirdiği yönünde görüş birliğine vardı.





Ayrıca Rusya'yla her tür askeri işbirliğinin yasaklanması da önerilirken, Türkiye'ye, Kuzey Akım 2 ve TürkAkım projeleri nedeniyle de yaptırım uygulanabileceği belirtildi.

ABD'de Temsilciler Meclisi Demokratların, Senato ise Cumhuriyetçilerin kontrolünde.

Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki anlaşmazlık yüzünden uzun süre Pentagon bütçesine yönelik müzakereler kilitlenmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:15 
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