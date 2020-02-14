Saadet Öğretmen: "Eymen'in canına nasıl kıydınız?" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Saadet Öğretmen: 'Eymen'in canına nasıl kıydınız?' - Son Dakika

Saadet Öğretmen: "Eymen'in canına nasıl kıydınız?"

6 saat önce

İzmir'de öldürüldükten sonra cesedi tandırdan çıkan 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın davası İzmir Adliyesinde görülüyor.

Saadet Öğretmen:

İzmir'de öldürüldükten sonra cesedi tandırdan çıkan 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın davası İzmir Adliyesinde görülüyor. Duruşma sonrası kamuoyunda "Saadet Öğretmen" olarak bilinen Saadet Özkan önderliğinde Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) üyeleri, adliye önünde açıklama yaptı.


İzmir'de cesedi tandırdan çıkan 5 yaşındaki talihsiz çocuğu döverek öldürdükleri ileri sürülen annesi ve diğer şüphelilerin yargılamasına devam edildi. UCİM üyeleri, vahşi bir şekilde öldürüldüğü belirlenen 5 yaşındaki Eymen Sadık Duran davasında adliye önünde açıklama yaptı.


"Eymen'in canına nasıl kıydınız?"


Duruşmanın yapıldığı İzmir Adliyesi önünde açıklama yapan Saadet Özkan, "Bugün insanlık dışı canice katledilmiş bir çocuğumuzun davasındayız. Bu aşağılık caniler çocuğumuza ne yaptı? Eymen'e ne yaptılar? Eymen'in canına nasıl kıydınız? Eymen'i nasıl katlettiniz? Eymen'e yaşama şansı vermediniz siz. Eymen'e korkunç bir istismarda bulundunuz. Ağzım dilim varmıyor bunu söylemeye. Küçük bir çocuk her gün işkence çekti bu zalim insanların elinde. Biz çocukları neden koruyamıyoruz? Niçin önlem alamıyoruz? Niçin çocuğa el koyup devlet koruması altına alamıyoruz? Niçin o çocuk öldü? Niçin bu çocuk şu an bizimle birlikte değil? Eymen bugün bizimle birlikte yok. Eymen elleri bağlanarak öldürüldü. Eymen katledildi. Bizler kanımızın son damlasına kadar çocuklar için mücadele edeceğiz. Çocuklar vatandır. Çocuklar bir ülkenin kurtuluş mücadelesidir ve bizler bu mücadeleyi vermek zorundayız. Siz Eymen'e ne yaptınız? Gerçekleri bilmek ile adaleti sağlamak arasında çok önemli bir fark vardır. Çocuklara istismarda bulunan alçaklarla hep birlikte mücadele edeceğiz. Onları katledenlere bu toprakları zehir edeceğiz. Çocuklar vatandır, vatanına sahip çık" sözlerine yer verdi.


"Biz Eymen'e bunu yapanların hak ettikleri cezayı almalarını istiyoruz"


Adliye önünde açıklama yapan UCİM Türkiye Hukuk Koordinatörü Adem Yaprak ise "Eymen elleri kolları bağlanılarak katledildi. Ondan sonra da servis aracında iki gün gezdirildi. Bu insanlar canice hareket ettiler. Yaklaşık 10 gün sonra da Eymen'i alıp bir sandığın içine koydular. Oraya gömdüler. Eymen'in cesedi günlerce burada tutuldu. Ona bunu yapanlar biraz önce çok soğukkanlı bir şekilde, herhangi bir heyecan ya da üzüntü, pişmanlık belirtisi göstermeden gayet rahat savunma yaptılar. Biz Eymen'e bunu yapanların hak ettikleri cezayı almalarını istiyoruz. Çocukların saçının teline bile zarar gelmediği bir sistem istiyoruz" diye konuştu. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:48 Kaynak: İHA
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