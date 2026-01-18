Saadet Partisi, Emperyalizme Dikkat Çekti - Son Dakika
Saadet Partisi, Emperyalizme Dikkat Çekti
18.01.2026 23:19
Mahmut Arıkan, emperyalist zihniyetlerin dünyayı sömürdüğünü ve bu duruma karşı birlik çağrısı yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Dünyayı sömüren emperyalist zihniyetler Afganistan'dan Mısır'a, Suriye'den Irak'a, Venezuela'dan İran'a bütün bölgeyi, bütün dünyayı kendi menfaatleri doğrultusunda yeniden şekillendirmeye çalışıyor." dedi.

Partisinin Kocasinan İlçe Başkanlığı tarafından Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen "1000 Yeni Üye" programına katılan Arıkan, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Büyüyen bir parti olduklarını ifade eden Arıkan, ocak ayında Yargıtay tarafından partilerin üye katılım sayılarının açıklandığını, partilerinin son 6 ay içerisinde en çok üye artıran muhalefet partisi olduğunu söyledi.

Partisinin önemli işlere imza attığını vurgulayan Arıkan, "Milli Görüş bu milletin özüdür, aslıdır, mayasıdır. Bizler Anadolu'yuz. Saadet Partisi, müstekbirlerin değil mustazafların partisidir. Saadet Partisi, milletine tepeden bakanların değil, milletin bağrından çıkanların partisidir." dedi.

"Biz Anadolu'yuz" derken sadece bir coğrafyadan söz etmediklerine dikkati çeken Arıkan, şunları kaydetti:

"Biz Anadolu'yuz demek, zulme sessiz kalmamak demektir, mazlumun kimliğine bakmadan yanında durmak demektir, hakkı savunurken bedel ödemeyi göze almak demektir. İşte bu yüzden bizim siyasetimiz sınırlarla daraltılamaz. 1000 yıldır, din, tarih ve kültür birliğine sahip olduğumuz kardeş ülkeler bir bir işgal ediliyor. Her biri ayrı bir kaosun içinde. Şöyle bir tabloya bakalım, 1979'dan bu yana İran'ı ambargoyla boğan ABD, şimdi İran'ı demokrasiyle boğmak istiyor.

Gazze'de bir ateşkes ilan edildiği iddia ediliyor fakat sözde ateşkes başladığından beri yüzlerce çocuk saldırılarda hayatını kaybetti, bugün hala hayatını kaybediyor. Yardım ve tıbbi malzemeler girmediği için soğukta, yağmurda çadırlarda verilen mücadeleyi söylemiyorum bile. Doğu Türkistan'da soydaşlarımız hesapsızca işkence görüyor, hapislerde ölüme terkediliyor. Asimilasyon ve soykırım devam ediyor. Suriye kendi iç sorunlarıyla boğuşurken, işgalci İsrail, 'fırsat bu fırsat' diyerek Suriye topraklarında çoktan bayrağını dalgalandırmaya başladı. Venezuela petrolü çoktan Trump'ın bizzat kendisinin kontrolüne girdi. Sudan'da, Yemen'de, Arakan'da masumların kanı akıtılmaya devam ediyor. Dünyayı sömüren emperyalist zihniyetler Afganistan'dan Mısır'a, Suriye'den Irak'a, Venezuela'dan İran'a bütün bölgeyi, bütün dünyayı kendi menfaatleri doğrultusunda yeniden şekillendirmeye çalışıyor."

Arıkan, konuşmasının ardından partiye katılan yeni üyelere rozetlerini taktı.

Kaynak: AA

Mahmut Arıkan, İnsan Hakları, Politika, Kayseri, Dünya, Son Dakika

23:31
