Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, asgari ücretin açlık sınırı üzerinden değil yoksulluk sınırı üzerinden hesaplanması gerektiğini bildirdi.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Emeklilikte yaşa takılanlar konusunun uzun süredir gündemde olduğuna işaret eden Karamollaoğlu, hükümetin tutumunun konuya ilişkin herhangi bir tedbir almaya ihtiyaç duymadığı anlamına geldiğini belirtti.

Karamollaoğlu, sürecin emeklilikte yaşa takılanları endişelendirdiğini aktararak, şunları söyledi:

"Emeklilikte yaşa takılanların sorunları apaçık ortada, devlet vatandaşıyla yaptığı sözleşmeye sadık kalmadı. Bu problemin çözümünün gecikmesi ülke üzerindeki yükü giderek artıracak. Bu iş mutlaka çözülmeli ancak çözümün ille de bir sene içerisinde halledilmesi diye bir konu olmayabilir. Bunun çözülmesine karar verilir. Belli bir süreçte ama uzatmadan bu konu çözülebilir. Bu da hükümetin üstüne büyük bir yük getirmez."

"Açlık sınırı üzerinden pazarlık konusu edilmesine üzülüyoruz"

Asgari ücret görüşmelerinin başladığını hatırlatan Karamollaoğlu, asgari ücretin her dönemde açlık sınırı üzerinden pazarlık konusu edilmesine üzüldüklerini dile getirdi.

Karamollaoğlu, bu durumun hükümetin ailelerin geçim derdiyle hiç ilgilenmediği anlamına geldiğini söyleyerek, "İsrafı dert edinmeyen bir hükümetin asgari ücretin biraz yükseltilmesini dert etmesi kadar garabet olmaz. Bu zannediyorum ki çalışan insana yapılan bir zulümdür. Emeğe, emekçiye yapılan bir zulümdür. Asgari ücretin normal şartlarda yoksulluk sınırında olması gerekir." dedi.

"İstanbul ada haline getirilmeye çalışıyor"

Kanal İstanbul Projesi'nin tekrar gündeme geldiğine dikkati çeken Karamollaoğlu, ilim adamlarının, projenin, Trakya'da ciddi anlamda ekolojiyi ve yer altı su dengesini bozacağını, belli bir süre içinde Marmara'nın elden çıkacağını söylediğini bildirdi.

Temel Karamollaoğlu, Kanal İstanbul Projesi'yle İstanbul'un bir ada haline getirilmeye çalışıldığını ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Herkes şunu bilmeli ki bugün Türkiye'nin meselesi Kanal İstanbul meselesi değil, elimizde kalan İstanbul meselesidir. İstanbul'a bakıldığı zaman Sayın Cumhurbaşkanı bile 'Bu şehre ihanet etmişiz, ben dahil' bile dedi. Bu söz söylendikten sonra İstanbul'daki yatırımlarda herhangi bir değişiklik meydana gelmedi. Bu bizi endişelendiriyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etmesine de değinen Karamollaoğlu, dünyadaki gelişmelerin dikkate alınarak hava kirliliğini önleyecek bir sistemin kurulmasını arzu ettiklerini sözlerine ekledi.